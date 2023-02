Kiwi a las lágrimas tras su despido de TVN: “Jamás he acosado ni me he sobrepasado con una mujer. Estoy arrepentido”

Este miércoles TVN dio a conocer el despido del notero Arturo Walden, más conocido como el Kiwi, tras el beso sin consentimiento que le dio a la comediante Pamela Leiva. Si bien ofreció disculpas, esto no fue suficiente para en canal estatal.

En conversación con LUN, el periodista contó que tras los hechos lo comenzaron a marginar, “que mejor no saliera a hacer móviles, que me querían proteger porque había críticas por mi comportamiento del lunes, quedé triste”.

A las 13 horas ( de este miércoles) la productora golpeó su puerta para decirle que en el quinto piso lo necesitaban. “Estaban Rodrigo León con Catalina Saavedra, productora general del canal. Encima de una mesa tenían mi contrato. León me dijo ‘estás dañando la imagen del matinal’. Le respondí ‘ustedes la están dañando hace años’”.

“Tenía ganas de llorar, Catalina me dice el contrato llega hasta hoy, te vamos a pagar hasta el miércoles”, le dijeron. Mientras hacía su maleta en la pieza lo llamó León. “Lo estuvimos pensando y te vamos a pagar hasta el viernes. Pero lo paré. ‘Compadre tengo dignidad, paguen hasta el miércoles no más’”, le dijo.

“Se me caían las lágrimas mientras el teléfono sonaba y sonaba. Me equivoqué, la embarré. Yo respeto mucho a las mujeres. Tengo una hija, tengo pareja. Jamás he acosado ni me he sobrepasado con una mujer. Estoy arrepentido”, precisó.

Consultado sobre si cree que su despido injusto, respondió que “sí, por la forma que lo hicieron. Me ignoraron un día entero y luego me despiden así. Fueron rascas. Ni siquiera me preguntaron cómo me sentía. Fueron injustos, no me lo merecía”.