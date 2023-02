“Yo ahora no le creo nada”: Mariela Sotomayor criticó a Tonka Tomicic por no hablar de su participación en el caso de los Relojes Vip

Fuertes críticas lanzó esta mañana la periodista Mariela Sotomayor, quien en el programa “Mucho Gusto” aseguró que “ahora no le creo nada” a Tonka Tomicic, luego del silencio por el que ha optado la animadora por su implicación en el caso “Relojes Vip” y el supuesto blindaje que Canal 13 y TVN le han dado durante este Festival en los programas de la Gala y “Échale la culpa a Viña”.

Para la periodista de espectáculos, el silencio de Tomicic y la ausencia en las actividades del equipo de trabajo del programa emitido en las tardes por ambos canales, lo único que hace es perjudicarla de cara a la opinión pública.

“Esconderse, estar solo, estar en medio de un ambiente de fiesta pasando, creo yo, en uno de los momentos más difíciles de su vida, seguramente que debe ser súper apremiante”, indicó la otrora figura de Primer Plano, quien incluso se cuestionó si en su programa nadie se le haya acercado a aconsejarla y apoyarla.

Los cuestionamientos de Mariela a Tonka Tomicic

“Ahora, yo me pregunto. ¿No convesará con la Carmen Gloria (Arroyo, la otra animadora del programa de TVN y Canal 13)? La Carmen Gloria no le dirá: ‘¿Oye, y en qué va lo tuyo?’. Y la aconsejará porque no sé, poh”, señaló Mariela, quien además recordó que en los momentos más complejos de Tonka siempre sacaba a flote la noticia de su deseo de tener hijos con Parived.

“La Tonka durante mucho tiempo y ahora que lo vengo pensando, yo siempre sentí que era una estrategia de Tonka y Parived cada cierto tiempo estar diciendo que estaban intentando tener un hijo. Era como una declaración que todo el mundo quería escuchar, porque es una pregunta recurrente, entonces cuando a ella, por ejemplo, le iba mal al matinal, ella salía hablando que estaba haciendo campaña para tener una guagua. Su parada ante la maternidad es que no se ha podido y ahora yo creo que no, no sé”, señaló Sotomayor.

Sus cuestionamientos no quedaron ahí, puesto que en el momento en que sus compañeros del panel -Karen Doggenweiler, Laura Landaeta y Vasco Moulian, más Andrés Caniulef desde Viña del Mar- hablaron de la respuesta de Tonka a un comentario que le hizo este miércoles la humorista Belén Mora en “Échale la culpa a Viña”, donde la figura de Canal 13 señaló que “¿lo mío? Es noticia en desarrollo. No estoy preparada para darte una respuesta. Lo único que te puedo decir es que estamos trabajando en eso, jajá”, la periodista acusó la poca credibilidad que tiene Tomicic.

“A mí siempre me tincó que era como un volador de luces la noticia de querer tener una guagua, porque cada vez que pasaba una noticia con Tonka, que no la beneficiaba a ella, aparecía de nuevo reflotando este tema de la nada. Entonces me parecía como extraño. Era como ‘ya está otra vez diciendo que parece que quiere ponerse en campaña’, que sé yo. No sé, la verdad es que yo ahora no le creo nada”, afirmó Sotomayor ante la mirada asombrada de sus compañeros en el estudio de Mega.

“¿Te parece que una persona que tú le preguntas algo? (...) si tú me preguntas algo ahora, aquí, yo tengo que ser capaz de responderte. Tengo que ser capaz de conversar. ¿Cómo me voy a blindar tanto que te voy a decir que no me siento preparada para darte esa respuesta? Si para dar una respuesta que es real tú no tienes que prepararte, tienes que hablar. Cuando uno dice la verdad, uno habla. No tienes que pensar en una respuesta”, arremetió la comunicadora.

“Entonces, ya me parece un poco hasta patético el tema de que (...) y te digo que después de la Belén (Mora), van a venir otros. Y hoy día le van a volver echar una talla, porque ahora todos saben que pueden hacer noticia echándole la talla a la Tonka porque ya le dijeron algo. Y eso es una lata, en el fondo, estar ahí y que todo el mundo te mire con cara de circunstancia y te digan: ‘¿Cómo estai (sic)?”, cerró.