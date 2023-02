“Qué voy a hacer”: la reacción de Repenning ante las bromas que le hizo Fabrizio Copano en el Festival

En la exitosa rutina que alzó anoche al humorista Fabrizio Copano como el show más visto en televisión del actual Festival de Viña, hubo un personaje que junto al standupero se robó las miradas y risas del público de la Quinta Vergara.

El periodista y actual conductor del matinal “Tu día”, de Canal 13, José Luis Repenning, quien en su rol de rostro de la señal privada fue elegido como uno de los jurados de la competencia musical del evento viñamarino y quien se llevó buena parte de las bromas de Copano.

Su facha y parecido con Kike Morandé y Cristián de la Fuente hicieron del periodista el blanco preferido del humorista, quien no reparó en convertirlo en parte de su aplaudida rutina.

“Todos dicen que ‘Repe’ es muy guapo, y yo igual siento que se parece un poco a Kike Morandé. Y ojo, que si lo piensas bien, Kike Morandé desapareció de la tele al mismo tiempo que apareció Repenning”, lanzó Copano, que por esa broma alcanzó uno de sus momentos más celebrados por el público.

La reacción de José Luis Repenning

El afectado, que en la Quinta Vergara se dejó llevar por el momento de gloria, dio su parecer esta mañana a una rutina que se robó los mayores elogios de este Festival.

José Luis Repenning. Fuente: Canal 13.

Fue en su llegada al programa “Tu día”, cerca de las 11:00 horas, que Repenning debió enfrentar las preguntas y bromas de sus compañeros por el desopilante momento festivalero.

“Me cagué de la risa, qué voy a hacer, me reí nomás”, reconoció el periodista, quien además evidenció su temor cuando escuchó su nombre en la Quinta. “Como no me va a dar nervios, los humoristas son impredecibles”, dijo Repenning, quien en el momento recibió los elogios de Pamela Leiva, que valoró el hecho de ser uno de los rostros que más aportó a las rutinas de los humoristas que estuvieron en Viña.

Repe a Priscilla tras coronarse embajador”Conoce lo bueno, lo malo y lo feo de mí y se lo agradezco”

“Un genio”: Arturo Longton pasó del odio al amor con el Festival gracias a rutina de Fabrizio Copano

“(Me sentí) muy halagado, yo sé que lo hace con cariño, no es mala onda”, afirmó Repenning, quien a esa altura incluso se dio tiempo para imitar en el estudio a Kike Morandé, a quien calificó como “un grande de la televisión chilena”.

“El resultado de tu gran trabajo y talento”: el efusivo elogio de Los Bunkers a Fabrizio Copano por su reunión en Viña

“Todo mi respeto para un grande de la televisión chilena como Kike Morandé”, enfatizó el recientemente elegido “Embajador de Viña”, quien valoró el momento con Copano porque “la gente empezó a aplaudirme, entonces yo no voy a ser rasca de no devolver el cariño”.