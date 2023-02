“Un genio”: Arturo Longton pasó del odio al amor con el Festival gracias a rutina de Fabrizio Copano

Arturo Longton dejó atrás las duras críticas que había realizado las noches anteriores del Festival de Viña y, tal como el público que disfrutó del espectáculo que ofreció este jueves el standupero Fabrizio Copano, se rindió al talento del humorista, a quien no dudó en calificar como “un genio”.

Con una postura opuesta a la de la presentación de la actriz Belén Mora, que el exchico reality calificó de “vergonzosa”, en esta ocasión, y a través de las historias de su cuenta de Instagram, Longton sólo tuvo palabras de elogio para el exClub de la Comedia, a quien incluso comparó con el comediante nacional Coco Legrand, uno de los históricos del humor en el país y múltiples veces celebrado con sus rutinas en la Quinta Vergara.

“Un genio” en el Festival de Viña del Mar

Aprovechando un fragmento de la rutina de Copano, cuando se refirió al cantante urbano Marcianeke, fue que Longton inició sus elogios al humorista.

“¿Cómo te veías antes? Como un cuico que dejaron fuera del refri y se pudrió, ahí en la despensa. Esa imagen me da, pero ahora lo veo más sano y me alegra. Me alegra verlo bien”, fue el relato del standupero que provocó las desatadas risas del exchico reality, quien calificó como de “brillante” al humorista.

Arturo Longton elogió la rutina de Fabrizio Copano en Viña. Fuente: Instagram @arturoleyenda.

“Oye, este weón es otra cosa. Es un genio, es un genio. Esta webada, este weón es comparable con Coco Legrand, si este weón es brillante, es otra cosa”, afirmó Longton, quien incluso se lamentó -ahora- de no haber estado en las tribunas de la Quinta Vergara.

“No haber ido hoy (jueves) al Festival. Va a ser el mayor arrepentimiento de mi vida, weón. ¡Cómo chucha no fui, weón, hoy día! Christina Aguilera y este genio. Que weón, me quiero matar”, cerró.

