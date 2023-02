“Una vergüenza”: Arturo Longton y Sebastián Eyzaguirre critican rutina de Belén Mora y lapidan organización del Festival

La rutina y las pifias que recibió anoche la humorista Belén Mora, que cerró su presentación en el Festival de Viña con una Gaviota, fueron uno de los temas más comentados anoche en redes sociales, y dos reconocidas figuras televisivas como Arturo Longton y Sebastián Eyzaguirre, lapidaron el trabajo de la actriz en el escenario de la Quinta Vergara y, de paso, criticaron fuertemente a los organizadores del evento.

Fue en las historias de sus cuentas de Instagram y en TikTok donde la pareja de mediáticos se fue en contra de la humorista, a quien calificaron de “desagradable” por su show “pobre y patético”.

Según el chico reality, lo de Mora fue una “vergüenza”, principalmente porque a pesar de las pifias igual se llevó una Gaviota desde la Quinta Vergara.

Las críticas a Belén Mora

“Que mina más desagradable, weón. Eso nomás voy a decir. Bueno, y ahora acá, manipulando los animadores al público para que le den la Gaviota. La tienen hace cinco minutos ahí, nadie aplaude, y sigue parada ahí. No, es una vergüenza esta weá. ¡Weón, si no le dieron la Gaviota, weón! Quieren obligar a la gente. ¡Paren el webeo, weón! ¡Ándate, weón, fome, desagradable, weón! ¿Pueden creer que entregaron una Gaviota con pifias? No, si esta weá ya es (...) es que no tiene nombre esta weá”, reclamó Longton, quien en varios videos publicados en su red social insistió en sus cuestionamientos hacia la artista, los animadores Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, y los organizadores del Festival.

“O sea, la gente la pifea y una parte aplaude, pero terminan entregándole una Gaviota con pifias. Con los animadores obligando a la gente, dejándola ahí. No, si este festival es el peor festival de la historia y no va a haber otro peor que este porque es imposible hacerlo peor. Mira, la están pifiando y ya se ganó una Gaviota. ¡Váyanse a la chucha, weón, no!”, enfatizó.

“Y voy a seguir porque estoy caliente. Me da rabia que Martín se preste para esa weá. O sea, no puedo creer que un animador con la experiencia de él y con la reputación que tiene, no te podís prestar para esto. O sea, la sacai. No, weón, es una vergüenza”, reclamó Longton, quien incluso se quejó por la forma en que la humorista fue abordada por los periodistas del backstage de Viña.

“Oye, y ahora hablando como que fue un triunfo, pero así como total, una cuestión. Miren, los animadores no le dicen nada. O sea, no sé ni siquiera quiénes son esos dos. Cero autocrítica, la entrevista es como que la rompió, y ahora van a mentir con el pulso de las redes, si esta weá es toda una mentira. ¡Váyanse pa’ allá! Si esta ya es una weá tragicómica”, sentenció.

Tanto Longton como Eyzaguirre criticaron a Belén Mora y el Festival de Viña. Fuente: Instagram @arturoleyenda @sebaeyzaguirre77.

Los reclamos de Longton tuvieron su réplica con los dichos de “Cuchillo” Eyzaguirre, quien junto a las críticas a la humorista le dedicó unas duras palabras a los encargados de esta edición del Festival de Viña.

“Impresionante lo que acaban de hacer este par de chicos (Cárcamo y Godoy). La sacaron (a Belén) cuando la estaban tapando a pifias, cuando había sido, mejor ni me voy a referir a la rutina, ya. Porque no va, el que la vio, la vio. Impactante. Y no solamente van a salvarla, sino que terminan regalándole una Gaviota que nadie la había pedido y la van a forzar”, señaló el periodista.

“Que show más pobre y patético, que falta de respeto a la historia de este festival. Esta chica (Godoy) que le salamea todo a la de al lado (Belén), todo lo encuentra increíble. No weón, chao”, se quejó.

Sobre el final, el exCQC compartió en Instagram un fragmento de su publicación en TikTok donde defenestró la parrilla del actual Festival.

Los palos de “Cuchillo” al Festival

“El Festival de Viña realmente era un lujo. El Festival de Viña, yo creo que era uno de los elementos culturales, así como es el Carnaval de Río de Janeiro para Brasil. El Festival de Viña era uno de los momentos culturales más importantes de este país, la verdad, era un orgullo. En el Festival de Viña cantó Luis Miguel, en todas sus etapas, en su mejor momento. Julio Iglesias cuando era la ‘creme’ de la ‘creme’. Frank Sinatra sacaba canciones para su repertorio de la competencia internacional. Cantó Tom Jones, cantó Elton John, cantó Sting, creo yo que en el momento más sublime que ha tenido en su historia, con la Filarmónica de Santiago. Hoy día es una vergüenza”, reflexionó.

“Esto es una vergüenza, es una webada deslavada, forzada, con unos animadores que la verdad les faltan el respeto ya de una manera casi porno a Antonio Vodanovic y su historia. A lo que era realmente la voluntad del público, que lo hizo conocido, cuando no le gustaba algo, dedo para abajo, pifias, para fuera. Y hoy, cuando están pifiando, le dieron gaviotas”, concluyó.