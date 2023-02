Laila Roth agradeció apoyo de Natalia Valdebenito tras su presentación en Viña: “Me mandó mensajes de apoyo”

Laila Roth, la comediante argentina que se subió al escenario de Viña del Mar la jornada de cierre, dio una conferencia luego de su presentación, donde abordó su paso por la Quinta y cómo fue enfrentar al temido Monstruo de Viña, que si bien no la dejaron terminar su rutina, sí le entregaron la gaviota de plata. Incluso recibió el apoyo de Natalia Valdebenito.

La presentación de la trasandina duró alrededor de 40 minutos, y en un comienzo recibió los aplausos y risas del público con chistes que aludieron a Benjamín Vicuña y Yamila Reyna, sin embargo, no fue suficiente para convencer al público, y al fin y al cabo las pifias se hicieron notar.

La comediante no esperó más tiempo y finalizó su rutina tras sentir el descontento de algunos asistentes. Pese a ello agradeció su paso por el festival y el apoyo que recibió en el comienzo de la rutina.

Una de las asistentes a la última noche del certamen fue Natalia Valdebenito, comediante chilena que pisó el famoso escenario el año 2016. Así lo comentó Laila en la conferencia, luego que le preguntaran cómo era su relación con Nata: “sentí todo su apoyo, me mandó mensajes de apoyo. Los sentí con mucho cariño, de ella particularmente, pero de mucha gente que también lo hizo”.

Además, confesó que la conductora de Café con Nata prefirió no darle consejos: “Hay tanta gente dándote consejos que llega un momento que ya no sabes a quién escuchar. A ella cuando vino le tuvo que haber pasado, que en algún momento todos tienen un consejo para darte y se vuelve un poco abrumador, así que creo que debía haber sido por eso que no me lo dio”. declaró.

Finalmente agradeció el apoyo del público en su debut: “Agradezco mucho el respeto, porque a veces no hubo tanta risa y se quedaron escuchándome”, y en esa línea remarcó que “pasaron algunas cosas que no funcionaron pero el resto sí”.