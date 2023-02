“My Gaviota awards”: Christina Aguilera agradeció a sus fans chilenos tras su exitoso show en Viña del Mar

Christina Aguilera se lució sobre el escenario de la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar y simplemente conquistó desde el primer minuto al ‘Monstruo’, interpretando 18 canciones, que dejaron con gusto poco.

Aunque solicitaron por varios minutos que regresara, no lo hizo y se fue rauda hacia Santiago. Mientras tanto la pifias no paraban de escucharse y eso provocó el retraso del show de Fabrizio Copano, lo cual además originó el enojo de María Luisa Godoy, quien le habló directamente a los asistentes para calmarlos.

Lo cierto es que la animadora explicó que la cantante ya iba camino a Santiago, ciudad en donde ofrecerá dos conciertos.

Amor a los fans

Como no habló luego de su exitosa presentación en Viña, Christina Aguilera subió un emotivo mensaje a su cuenta de Instagram donde decidió expresar lo que sentía luego de su paso por la Quinta Vergara.

“Te quiero Chile. Thank you for my Gaviota awards”, escribió la intérprete norteamericana, etiquetando la cuenta oficial de Viña 2023 en Instagram.

“Can’t wait to do it all again in Santiago this weekend. (No puedo esperar para hacerlo todo de nuevo en Santiago, este fin de semana)” , agregó a su escueto mensaje en la citada plataforma.

Recordemos que la publicación de Christina Aguilera ya lleva más de 220 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios de todi el mundo.