“No se como puedes ser tan malagradecida”: Pailita responde a funa de su expolola Skarleth

El cantante urbano Pailita está siendo tendencia en redes sociales, y no precisamente por su música, sino por motivos menos agradables. Es que su expolola Skarleth decidió realizar una “funa” en redes sociales al artista, tratándolo de “narcisista y manipulador”. Carlos (nombre real del cantante) no esperó más y respondió con fuertes declaraciones a la joven de 17 años.

“Sólo me tuviste encerrada para que nadie me viera, provocaste una pelea para que yo quedara como tóxica y te vayas a Disney sin decirme” fueron algunos de los hechos que evidenció Skarleth. A lo que Pailita decidió comenzar paralelamente un en vivo en su cuenta de Instagram para responder a la chica.

Sobre la historia de Disney contó que tras llegar a su casa fue increpado por Skarleth, que le cuestionó el viaje que realizaría por no incluirla: “Ella me dice: ¿Y entonces por qué me trajiste para acá? Y yo le dije: ¿No puedo tomarme un viaje con mi familia ahora?”. “Este viaje lo tenía organizado hace un mes” se defendió el artista, agregando que en ese momento se dio cuenta que no quería estar en esa relación.

En ese instante apareció Skarleth en los comentarios del en vivo, respondiendo a los dichos de Pailita: “Me enojé porque no me dijiste y quedaba un día para que te vayas” escribió Skarleth en medio del live.

Finalmente Pailita señaló fuertes declaraciones: “No tuviste que limpiar nada. No se como puedes ser tan malagradecida de hablar de la casa. Tres semanas y nunca te faltó nada”, la increpó mencionando que incluso su madre le “lavaba la ropa interior” y él le entregaba la tarjeta de crédito para que se comprase lo que quiera y mostró imágenes de los depósitos y pasajes que le envió a su ex.

“A mi no me vas a calentar la cabeza, porque yo estoy de pana, y voy a seguir así. No piensen que se va a terminar mi carrera por esto que ha hecho. La que está haciendo show acá eres tú”, sentenció.

Revisa las declaraciones Pailita a continuación:

