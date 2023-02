“Solo me tuviste encerrada”: Ex de Pailita le gritó la vida tras terminar su relación

Pailita no deja de tener problemas. Tras la supuesta molestia del artista, que habrían desatado los chistes de Fabrizio Copano en el Festival de Viña del Mar y los rumores al respecto, esta madrugada de sábado la ahora ex pareja del puntarenense lo acusó de ser “manipulador, narcicista, malo y arrogante” a través de un mensaje publicado en redes sociales, tal como consigna el portal de 24 horas.

A través de un live de Instagram, la joven comenzó señalando que Pailita le hizo “puras promesas”, y agrega que “sólo me tuviste encerrada para que nadie me viera, provocaste una pelea para que yo quedara como tóxica y te vayas a Disney sin decirme”.

“Si me ibas a humillar de esa forma, que te conste que yo nunca te pedí nada” , dijo en su mensaje donde incluso aseguró que “lo único que me diste fueron decepciones y traumas, y ver las 4 paredes de tu pieza y cuidar a tu mamá, ya que la tenías tirada, hasta llorándome que no soportaba ya estar ahí”.

Junto con remarcar que es un “niño mal criado”, la muchacha asegura que expone su versión debido a que Pailita habría entregado, en un live, “información para que hablen de mí, y me estaban haciendo bolsa (sic)”.

Supuestamente esto habría ocurrido en una conversación con una “mina de 39 años, para que hablara de mi, ensuciando mi nombre y limpiando el tuyo”.

Skarleth, como se llama la ex de pailita, agregó en medio de lágrimas que el cantante la mandaba en diferente avión, no la sacaba fuera de la casa a dar la vuelta.

La rubia subió más de 40 mil en seguidores. Pero por otro lado pailita contó su versión, muy contrario a la chica él mostró pantallazos de dineros que le enviaba.

[ LEE TAMBIÉN: Comediante hizo alusión al altercado con bromas en “Échale la culpa a Viña” tras pregunta de Repenning. ]