“Era demasiado expuesto”: Laila Roth reveló cuál era el bis que no realizó en Viña 2023

La comediante argentina Laila Roth reveló cuál era la segunda parte de su presentación en el Festival de Viña 2023, la cual decidió no realizar, debido a las incipientes pifias que comenzaron a escucharse en la Quinta Vergara, luego que sus chistes no llegaran a puerto y su rutina que partió tan bien, se enredara producto de los nervios.

Fue en el programa “Échale la culpa a Viña”, según consignó Página 7, que la comediante contó que para el bis tenía preparado un baile en el agua, en alusión al chiste que dijo al comienzo de su presentación en la sexta noche del certamen viñamarino y tenía relación con el baile.

“Cuando iba a una fiesta no quería decirle a la gente que era comediante, entonces prefería mentir y decía que era bailarina. Y si me decían que bailara algo, decía que era bailarina de aquadance”, fue la talla que contó al comienzo, riéndose por su peso.

“Era demasiado expuesto”

Debido a esto, indicó que “yo tenía el chiste al inicio del aquadance y entonces en el bis iba a bailar en una piscina, pero me pareció que no estaba ya para eso. Y era demasiado expuesto sacarme la ropa si la gente no estaba conmigo, porque hasta tenía puesto el traje de baño abajo”, afirmó.

Laila cortó su rutina de manera abrupta a los 40 minutos cuando sintió que ya no había conexión con el monstruo que comenzaba a afilar sus colmillos y todo apuntaba que se repetiría la misma situación ocurrida en la tercera noche, con Belén Mora.

De igual forma, se fue ovacionada por su humildad y simpatía, recibiendo la Gaviota de Plata por la primera parte de su rutina que sí logró momentos álgidos y piquitos de Gonzalo Valenzuela y Yamila Reyna, a quien incluso bromeó de manera descarnada por su relación con Diego Sánchez.