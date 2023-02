Rocío Toscano desclasifica celos de Daniela Aránguiz: asegura que le preguntó hace un tiempo si hablaba con Jorge Valdivia

Un escándalo total, el de la semana, seguramente será del mes. Daniela Aránguiz reveló en un live este domingo que la diputada Maite Orsini está en pareja con Jorge Valdivia. Pero no sólo eso, sino que también, ya le fue infiel y con ella, la semana pasada.

Esto hizo que la diputada publicara una carta en su cuenta de Instagram, en la que dice estar soltera y lamenta tener que hablar de su vida privada.

“Me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos; pero estoy recibiendo muchos mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público”, escribió en un extenso comunicado.

“Lamento profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarse a comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras. En ese sentido, en primer lugar quiero aclarar que la relación y en relación al ex diputado Diaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor relevancia, pero tampoco soy, ni he sido amiga de su ex pareja”, comentó.

Rocío Toscano arremete

En el post de la diputada, la actriz Rocío Toscano solidarizo y además reveló un episodio vivido con Daniela Aránguiz.

“Que paja la verdad, esa tipa en verdad necesita salud mental urgente, una vez me mandó un mensaje preguntando si acaso estaba hablando on su marido por mensajes y por qué él me había dado like a una foto (????? brígido vivir pendiente y en ese círculo de celos y desconfianza y 0 amor propio)”, precisó.