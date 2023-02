“Tiene más tiempo”: Lisandra Silva dio los motivos que tuvo para cambiar de bailarín en “Aquí se baila”

La modelo cubana Lisandra Silva debutó este domingo en “Aquí se baila”, donde aparte de ser nominada por los integrantes del jurado a la zona de eliminación junto a otros tres participantes del programa tras realizar su performance en el escenario, debió despejar las dudas que en los días previos a su estreno se generó luego de cambiar inesperadamente de compañero de baile.

En un principio, la pareja de Raúl Peralta se había dejado ver en las historias de su cuenta de Instagram junto al exTalento Rojo, David Sáez, sin embargo, al poco andar con sus ensayos cambió al joven por el bailarín Gianfranco Polidori, con quien participó este domingo, y cuyo cambio generó varios rumores en redes sociales.

De ahí pudimos encontrar, de alguna manera, a Gian (Gianfranco), a mi Poli (Polidori), a mi doctor, que igual me cuida, me masajea, tiene más tiempo. — Lisandra Silva

La explicación de Lisandra Silva

La mayoría de ellos, daban cuenta de un problema personal con Sáez, que ni bien empezó el estelar de Canal 13, la caribeña salió a explicar, debido a que por contrato con la señal de Luksic el joven nunca pudo aclarar.

Fue ante la pregunta del argentino Aníbal Pachano, uno de los tres jueces del espacio, que Silva reconoció el cambio de pareja a poco de iniciar la preparación de sus rutinas para el programa.

“Nuestra querida amiga”: Neilas Katinas y Sergio Lagos le enviaron adorable mensaje a Fran García-Huidobro en “Aquí Se Baila”

“Tengo el gran desafío”: Tomás González reveló cómo se prepara para Aquí se Baila

“Sí, es cierto que tuvimos un cambio de pareja”, señaló la cubana, quien aseguró que esto fue “porque no nos daba el tiempo, y a mí no me daba tiempo con dos hijos, acoplarme a los horarios”.

“De ahí pudimos encontrar, de alguna manera, a Gian (Gianfranco), a mi Poli (Polidori), a mi doctor, que igual me cuida, me masajea, tiene más tiempo”, afirmó la cubana descartando cualquier problema personal con Sáez.