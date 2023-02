Daniela Aránguiz sigue tirando bombas: asegura que Maite Orsini “sacó” a Jorge Valdivia tras ser detenido

Daniela Aránguiz está en el centro del escándalo. Luego de un lunes de furia entre ella y Jorge Valdivia, luego de que él la increpara por un live en el que reveló que está en pareja con la diputada Maite Orsini. Ahora en conversación con Mucho Gusto, la influencer aseguró que tiene pruebas de que hace un tiempo, el exfutbolista fue detenido y que la parlamentaria “lo sacó” con sus influencias.

“No quiero entrar en mucho detalle, pero lo más fuerte es que se me haya acusado de agresión intrafamiliar, nunca he dado declaración en carabineros”, dijo Aránguiz, refiriéndose a la pelea que tuvieron este lunes en las afueras de su casa, que obligó además la presencia de Carabineros.

“Yo estaba en mi casa y Jorge me vino a pedir explicaciones por el live que hice con Cecilia Gutiérrez, me esperó afuera porque no le tengo acceso al estacionamiento. Él estaba en Brasil con Maite Orsini”, precisó.

“Él no quería que se hablara de la relación con Orsini”, dijo y aclaró que lo hizo porque le mintió. “Me dijo que se iba a trabajar y que iba a ver a Vidal, no puede ser que te hayas levantado de mi casa y te hayas ido a buscar a otra mujer”, precisó.

La detención

Por otro lado, Daniela Aránguiz aseguró que tiene las pruebas de que hace un tiempo Valdivia fue tomado detenido y que Orsini lo sacó.

“Sé que Jorge estuvo detenido y ella lo sacó, si tiene el poder de hacer eso, también tiene el poder para que le redacten una carta”, dijo respecto al comunicado que la parlamentaria sacó este lunes, en el que condena los comentarios violentos que le han hecho llegar a través de las redes y negar que esté en pareja.

