Sergio Rojas le respondió sin filtro a Francisco Halzinki: repasó que su contratación a “Me Late” sí fue un anecdótico error

Francisco Halzinki (@expertoenreality/) conversó con Publimetro este lunes a través de un live de Instagram, donde contó la distancia que mantiene, y los motivos, con sus excompañeros del antiguo programa “Me Late”.

Respecto de Sergio Rojas, dice respetarlo en su trayectoria profesional, pero no tener ningún tipo de relación con él, así como tampoco con Luis Sandoval.

“Yo no puedo ser amigo de alguien que habla constantemente de mí”, manifestó sobre Rojas, haciendo alusión al live del periodista por su cuenta de Instagram, pero hizo la aclaración de que emite comentarios negativos de su persona sólo porque le sirven en su programa digital.

En este sentido, el experto en reality contó que hace poco se enteró de que Sergio Rojas había comentado en su live que a él lo contrataron por error en “Me Late”, ante lo cual afirmó que estaba equivocado y realizó una enumeración de las circunstancias de cómo llegó al espacio televisivo de TV+, haciendo hincapié en que fue Fuenzalida quien lo buscó, en un principio para reemplazar a Sergio por vacaciones, y luego gracias al buen desempeño que había demostrado en el programa.

El live de Sergio Rojas

Ante estas declaraciones Sergio Rojas hizo un live para aclarar lo que manifestó Halzinki, a quien trató de “el sapo de los reality”.

“Yo le quiero decir que uno construye una carrera, entré a trabajar a los 17 años, me titulé de periodista en la Universidad Andrés Bello, entré a hacer la práctica en prensa internet en canal 13″, comenzó su descargo.

“El sapo de los reality, es decir Francisco, dice que se sintió ofendido porque yo dije que fue un error su contratación, me meto en las patas de los caballos, que Daniel me va a decir que me pongo a huevear (...) a Daniel de repente le llamó la atención Bastian, que es el dueño de la marca @realityculiao, y Daniel estaba buscando a una persona de las redes, y vamos al evento de los perfumes de Pamela Díaz, y estaba Bastian un flaquito, súper bonito, como que conversamos en el evento los tres y Daniel dice a este cabro quiero probar, el que hace el @realityculiao y le encomienda la tarea al productor, y en vez de llamar al @realityciuliao llama al @expertoen reality”, reveló.

Pasó entonces que “se junta con este experto y ya lo habían citado, había venido de Concepción y ahí decide contratarlo”.