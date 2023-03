“El nombre es mío, lo voy a seguir utilizando”: Daniel Fuenzalida sobre retorno de “Me Late”

Daniel Fuenzalida en su paso como jurado del Festival de Viña del Mar 2023 conversó con Publimetro sobre el inminente retorno del programa “Me Late” al canal La Red, tras ser sacado de manera abrupta de pantalla, por graves diferencias con los ejecutivos de TV+, quienes pusieron en su lugar a “Sígueme y te sigo”.

Además, comentó de los derechos que tiene sobre el nombre del querido espacio de farándula y espectáculos; su opinión sobre Andrés Caniulef, quien decidió permanecer en el matinal “Mucho Gusto” de Mega y el cálido respaldo que recibió de la industria, tras ser despedido.

Según sus palabras tanto en el certamen viñamarino como en la Teletón “me sentí muy respaldado. Después de lo que hizo TV+, que fue bastante injusto. Lo que hace la industria es demostrarme que hay cariño de por medio, validación y respeto. Me sentí valorado y respetado profesionalmente”, comentó desde el hotel Sheraton Miramar.

Respecto al retorno de ”Me Late” confirmó que será a través de un nuevo modelo de negocio, en el canal La Red.

“He tenido conversaciones con La Red. Va ha ser un modelo distinto de negocio, sería una apuesta mía como productor y de alguna manera tengo que mover los hilos para llegar al presupuesto de hacer un programa de televisión”.

Además, aseguró que no tendrá problemas en usar el nombre, puesto que es de su propiedad.

“El nombre es mío, está inscrito en la Inapi por mí, tengo todos los registros y puedo usar ese nombre durante diez años más si quiero. Es un problema que TV+ y Gonzalo Cordero dejó entrever...pero el nombre es mío y lo voy a seguir utilizando”, recalcó.

“Estoy muy contento por él”

Finalmente, respecto a la polémica que desataron las palabras de Andrés Caniulef -tras decir que “Me Late” era una “etapa cerrada” para él- Daniel dijo que se trató de una descontextualización del titular y que tras conversar con el nuevo panelista de Mucho Gusto, solo le desea el mejor de los éxitos profesionales.

“Estoy muy contento por él, porque además, está muy considerado en Mega. Yo solamente me lleno de orgullo, me pongo muy contento porque de alguna manera el Me Late fue una plataforma, fue visibilizarlo después de su traspié en Bienvenidos. Entonces, yo me pongo muy contento”, reveló el animador.