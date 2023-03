“Es un miedo que sigo teniendo”: Jean Philippe Cretton reveló que su mayor temor es que lo despidan por padecer depresión

Jean Philippe Cretton estuvo como invitado en el último capítulo de “Buenas Noches a Todos”, en donde tuvo una sincera y profunda conversación con sobre su depresión.

Cabe recordar que en junio del 2022, el animador de Chilevisión reveló que padecía de esta enfermedad a través de sus redes sociales y recibió el apoyo de todos sus seguidores.

A raíz de esta declaración, Eduardo Fuentes le consultó sobre cómo llevaba la situación en la actualidad: “Yo estoy absolutamente consciente de que tengo un buen trabajo y que tengo una muy buena pareja y que tengo a mis papás vivos y tengo una hija sana y sé que tengo muchos más privilegios que otra persona en el contexto del país, pero eso no hace que yo deje de sentirme mal todos los días y que me afecte al punto de muchas veces no poder trabajar”, afirmó de entrada.

Asimismo, se dio el tiempo de explicar cómo afecta esta enfermedad a las personas. “En la mente del depresivo todo va a cag..., empiezas a pensar que ‘si yo sigo así me van a echar de la pega, mi pareja va a terminar conmigo, mis amigos se van a aburrir’, todo se empieza a derrumbar”, apunta.

“Cuando yo hago esta declaración fue una especie de catarsis y una propia ayuda, fue decir ‘ojo, me está pasando esto, no es que yo sea pesado, ni apático, ni flojo, o no tenga voluntad, es que me está pasando algo que yo no puedo dominar’”, relató Jean Philippe.

Según su testimonio, hay días en que hasta levantarse al baño es “una montaña por subir”, que le cuesta salir de su cama.

A raíz de los altos y bajos que son parte de la vida, en varias ocasiones pensó que podía perder su trabajo, esto por la falta de información sobre la salud mental que existe en los ambientes laborales y porque a veces sentía que él era “una lata”.

“Sentí que si a mí me complicaba poder decir en mi trabajo lo que me estaba pasando por miedo a que me fueran a echar, que es un miedo que sigo teniendo incluso, me imaginé la cantidad de personas que están en lo mismo, sobre todo post pandemia, donde todas las enfermedades de salud mental se incrementaron”, contó.

Finalmente, Jean Philippe Cretton asegura que es afortunado porque puede dar a conocer cómo es una persona que padece depresión: “Uno tiene estos micrófonos y esta chance de sentarse a conversar frente a cámara para ayudar. Este grano de arena lo pongo para que algún jefe pueda decir ‘si alguien me está diciendo que tiene depresión no es que es flojo o que tiene lata’”, complementó.