Fran Reyes lamentó su inesperado despido de Mega: “Me di cuenta que yo pertenecía a otro Mucho Gusto”

La periodista Francisca Reyes se despidió esta jornada de sus compañeros por cerca de una década en el “Mucho Gusto”, luego de confirmarse ayer su desvinculación de Mega. Un duro golpe para la subeditora del matinal, quien aseguró no sentir “rabia” ni estar “picada” con la decisión de los ejecutivos del canal privado.

“El lunes supe que habían despedido a varios compañeros y sospeché que se venía lo mío. Tenía que volver hoy (ayer, de vacaciones) y sabía, estaba esperando el llamado, porque en el último tiempo empecé a sentir que no tenía cabida en este nuevo matinal. Uno se da cuenta cuando no estás considerada y no serlo para el Festival de Viña fue clave para mí y darme cuenta que ya no estaba en el proyecto”, reveló la comunicadora en lun.com, donde expuso sus sentimientos respecto de su primer despido profesional.

Las razones de su salida de Mega

“Desde que el ‘Mucho Gusto’ pasó a (depender del Departamento de) Prensa. Desde que se fue Camila Doenitz, la editora general, tomó otro rumbo. Esto fue hace cinco o seis meses”, explica Reyes, quien asume que el cambio editorial del programa atentó en contra de su continuidad en el canal.

Francisca Reyes se despidió de sus compañeros de "Mucho Gusto". Fuente: Instagram @fran_reyest.

“A ver, creo que el formato matinal debiese mantenerse y no mezclarse con Prensa, porque quedan fuera muchas cosas como la entretención, llevar a la gente temas misceláneos, que conecten, como lo está haciendo el (Canal) 13. Cuando se pierde eso y es sólo información se pierde la esencia del matinal. No estoy con rabia, ni picada. Nunca me habían echado. Hoy (ayer) me dediqué a repasar de manera bien nostálgica y me di cuenta que yo pertenecía a otro ‘Mucho Gusto’, mucho más ligado a la entretención, más alegre. Los contenidos eran para emocionar a la gente. Fueron 10 años y ya está”, agrega.

Pese al traspié, la periodista reconoce que lo suyo sigue estando en la televisión, un formato que le acomoda y le gusta bastante.

“Sí, tengo ganas de volver a la tele, cuando vi la Gala y el Festival de Viña como espectadora me dolió. Me afectó harto. A mí me gusta esto, vibro con esto y es lo que quiero hacer y si no me dan la posibilidad es porque tengo que salir. Me gusta estar en pantalla”, finalizó.