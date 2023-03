“Hubiese puesto a la Botota”: Arturo Ruiz Tagle se la jugó con reemplazante de humorista en Viña

Este viernes 03 de marzo el comediante Arturo Ruiz Tagle, recordado por su personaje Arturito, se presentará en el Teatro San Ginés en Bellavista, con la rutina “La apología de Adán” que promete no dejar títere con cabeza. En conversación con Publimetro, reveló lo que incluye su deslenguada función y comentó sobre las recientes participaciones de los humoristas en el Festival de Viña del Mar, asegurando que en reemplazo de la argentina Laila Roth hubiese puesto a la Botota.

“Yo en vez de la argentina, hubiese puesto care palo a la Botota. Le va la raja y tiene harto público. Después de Christina Aguilera, le hubiera ido increíble, pan con pebre”, dijo de entrada el comediante, quien ha tenido dos pasos por la Quinta Vergara y no descarta una tercera vez sobre el escenario más importante del país, pero “si me presento ante un público adulto”, dijo al más estilo Yerko Puchento.

“En la rutina estoy caracterizado como Adán y será sin censura sobre sexo, política y religión...hablo de los liderazgos, desde Rojas Vade a Bernardo O’Higgins”, adelantó, respecto a lo que presentará en San Ginés, como una ante sala futuras presentaciones en todo el país y quién sabe Viña 2024.

“Tarea difícil de superar”

Respecto a sus colegas que estuvieron en el certamen viñamarino, solo tuvo buenas palabras y bromeó con la vara alta que dejó Fabrizio Copano, quien se llevó las dos gaviotas y tuvo máximo peak de sintonía, con un promedio de 42 puntos.

“Está muy bueno el nivel de los comediantes chilenos, aunque, claro, después de Los Bunkers en el final de Copano, nos dejó a todos tarea difícil de superar”.

En relación a esto, echó la talla respecto a qué artistas podría llevar cada uno en sus próximas presentacione. Parodiando dijo que “Edo Caroe, como es de Temuco, pensó en don Tito (El Temucano), pero está finao. Ojo, dije finao no funao... El Profesor Rosa puede invitar a Guru Guru y a Tutututu. Yo, invitaría a Marcelo de Cachureos y jugamos al congelado... total, hace tiempo que me tienen congelado”, lanzó un dardo respecto a su situación con la televisión chilena. Aunque, en honor a la verdad, reveló que lo invitaron de Canal 13 a comentar el humor en Viña, pero no pudo ir.

Coordenadas:

Centro Cultural San Ginés - Sala Principal - Providencia

Mallinkrodt 76 Providencia, Barrio Bellavista

03-03-2023

21:00 Hrs.

Entradas desde $13.200 a $16.500

20% de descuento pidiendo la palabra secreta por Instagram.