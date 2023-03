Maldonado y su gran pena por accidente de Raquel Argandoña: “Se me caían las lágrimas”

Patricia Maldonado reveló este miércoles, en su programa de streaming de “Las Indomables”, que quedó “destruida” al enterarse del accidente que sufrió su amiga, la animadora Raquel Argandoña, quien estuvo por varios minutos ahogándose, y sin conseguir ayuda de nadie, luego de atragantarse con un trozo de pollo en su departamento.

El relato lo hizo la opinóloga apenas comenzó las transmisiones de su programa de Youtube con Catalina Pulido, a quien le reconoció que sufrió demasiado cuando Argandoña le contó de la tragedia que casi le cuesta la vida de no ser porque en un momento de su ahogamiento logró respirar gracias a que le “entró una pequeña gota de aire” a su garganta.

La tragedia de Raquel Argandoña

“Primero, quiero mandar un saludo a mi amiga Raquel Argandoña, que pasó el susto más grande de su vida. Y créeme que cuando hablé con ella, y me contó lo que ocurrió, sentí que se me apretaba el estómago”, reveló Maldonado, quien no escondió la preocupación que sintió al imaginar la escena en que su amiga se estaba ahogando.

“Fíjate que el lunes en la tarde, ella está haciendo la dieta de puras proteínas porque se va a operar ahora, entonces no come nada. Lo cual yo no estoy de acuerdo, hemos discutido bastante pero es su problema, cada una es dueña de hacer lo que quiera. Entonces, ella come puro pollo a la plancha, sin nada, a la plancha, con sal y un poquito de pimienta, lo corta en trocitos, así larguitos, y ella lo mete al refrigerador, lo saca del refrigerador en un pocillito y lo come”, inició la también panelista del programa “Tal cual”, donde comparte escenario con Argandoña.

“Estaba sola en su departamento, se echa un pedazo de este pollo y le queda atragantado en la garganta, el cual no lo pudo sacar. Se arrastró, abrió la puerta de su departamento, como pudo. ¡Se arrastró y tocó las puerta de sus vecinos y no había nadie!”, relató con evidente pena Maldonado, quien remarcó en el posible desenlace fatal que pudo haber tenido la figura de TV+.

Patricia Maldonado habló del accidente de Raquel Argandoña en su programa "Las Indomables". Fuente: Youtube @lamaldito.

“No podía respirar nada, y ella dice que en ningún momento se dio cuenta que ella estaba prácticamente sin ropa, porque estaba en su departamento. Y arrastrándose entró a su apartamento a esperar la muerte. Porque en ese momento ella dijo: ‘Llegó el momento’. Y perder el conocimiento, si hubo prácticamente pérdida de conocimiento”, prosiguió Maldonado, quien destacó también las posibles secuelas que pudo haber sufrido su amiga de haber sido asistida médicamente en ese momento.

“Sacúdale el calzoncillo al caballero y sacúdase los calzones”: Paty Maldonado barre el piso con Maite Orsini tras relación con Jorge Valdivia

“Oye, a esta cabra le gusta harto el cuchuflí”: Paty Maldonado arremete contra Maite Orsini tras su romance con Jorge Valdivia

Una milagrosa gota de aire

“En una milésima de segundo, porque esto fue terrible, porque morada, dice entera, la boca, todo, siente que empieza a entrar una gota de aire al cual ella trató de tranquilizarse para poder aprovechar ese aire y gracias a ese pequeño aire se salvó. Y no solo eso, Cata, este es un tema que uno debe tratar, si a ella la hubieran salvado, muchas veces puedes quedar con un derrame cerebral, puedes quedar con un daño cerebral por la falta de oxígeno y quedas por el resto de tus días en (...) por un pedacito así, que lo comiste mal, lo tragaste mal, apurada, no sé. De repente tú te comes un pedazo de carne y porque tienes que salir te lo chantas a la boca y no te das cuenta que eso te puede traer, bueno (...)”, recalcó la mediática, quien justificó su pesar en el gran cariño que siente por Argandoña.

“Conversamos y yo quedé destruía. Mira lo que te voy a decir, Cata Pulido, nosotros tenemos muchas cosas en común con la Argandoña y muchas cosas no en común, así como somos nosotras dos, porque tenemos formaciones distintas, porque yo soy de otra generación, pero hay un cariño, Cata, hay un cariño enorme. Y yo me senté y se me caían las lágrimas, porque yo decía ‘yo me muero de pena, le pasa algo’. Me muero de pena, me muero de pena si te pasa a ti algo, y cómo reacciono. ¿Cómo reaccionó?”, finalizó.