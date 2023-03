“Me pone los calcetines, la ropa, está pendiente cuando me baño”: Rafael Araneda destacó rol de su familia tras accidente en bicileta

Tras su vuelta a la pantalla y las redes sociales luego de su accidente en bicicleta que lo dejó inconsciente por varios minutos, Rafael Araneda habló del importante rol de su familia en su recuperación.

Cabe recordar que su esposa, Marcela Vacarezza, fue la que reveló que el animador fue atropellado mientras estaba paseando en Weston, Florida, en Estados Unidos, luego de que una persona no respetara el signo “Pare”.

En este contexto, es donde el Rafa contó cómo ha sido su proceso de rehabilitación: “El viernes pasado me repitieron el escáner porque estaba con mareos, se me daba vuelta el mundo cuando me incorporaba. Tras el resultado me mandaron al otorrino porque me dijeron que tenía vértigo posicional”, indicó en una conversación con LUN.

Asimismo, reveló que en estos momentos se encuentra mejor de salud: ”La terapia es bien efectiva. El médico me dijo que con la terapia uno se recupera de un 50 al 80 por ciento y después se llega al 100″.

Eso sí, él no podría hacer esto solo, ya que el apoyo de su familia ha sido fundamental en su proceso de recuperación: “Ayer (martes) cuando volví del canal, Marcela me ayudó con la ropa. Me pone los calcetines, la ropa, está pendiente cuando me baño por el tema de los mareos”, comentó.

“Como hombre, como papá, valoro mucho lo que me han ayudado todos. Vicente ha estado dispuesto, con buena velocidad y actitud para llevarme al baño. La Florencia es muy jovial y fácil de entender. La Martina me ayudó en mis primeras caminatas por la cuadra. Benjamín hizo algo tan bonito: un dibujo con un ‘mejórate pronto’. Todo en su estilo y edad. Es muy bonito recibir estos detalles. No tengo ninguna duda que voy a contar con ellos para todo”, concluyó.