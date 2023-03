Pamela Leiva hizo canalización con su hijo tras pérdida del embarazo: “Me dijo ‘te liberé de estar amarrada a alguien que solo nos hubiera hecho sufrir a los dos’”

Pamela Leiva estuvo invitada al “Buenas Noches a Todos”, donde se confesó íntimamente respecto a la pérdida de su embarazo hace unos años. “A los cuatro días supe que estaba embarazada, estaba comiendo lechuga con mucho limón y dije uh estoy embarazada”, comenzó su relato.

Es así que se hace la prueba de embarazo y se enteran junto a su pareja, pero la ilusión duró poco, porque así como sintió que estaba en estado de gravidez, dejó de sentirlo.

Luego de comprobarse la pérdida y su cuerpo expulsó el embrión, Pamela confesó que “es rudo vivirlo, me paro y pido verlo, iban a tirar la cadena...”, relata.

“Pido un celular para verlo, grité y me descontrolé un poco y fue duro ...”, precisó emocionada.

“Yo creo en las energías, en vidas pasadas y en algún momento hice una canalización con mi hijo y me dijo ‘te liberé de estar amarrada a alguien que solo nos hubiera hecho sufrir a los dos’ y le agradezco el sacrificio a mi hijo”, confesó.

“No quiero ser mamá, no porque no me gusten los niños, no quiero esa responsabilidad en mi vida”, sentenció.