“Me pasó lo mismo que a Daniela Aránguiz”: Pamela Leiva reveló cómo se convirtió en la patas negras de su expareja

Este miércoles 1 de marzo, Pamela Leiva y su madre estuvieron como invitadas en “Tu Día”, en donde se refirieron a la vida amorosa de la humorista y se dieron cuenta de algunas similitudes con la situación que atraviesa Daniela Aránguiz.

Recordemos que hace un par de días que la exchica “Mekano” encaró a Jorge Valdivia por mantener una relación con la diputada Maite Orsini mientras intentaba retomar su relación con ella, convirtiéndose en la amante de su expareja.

Asimismo, Daniela aseguró que la parlamentaria utilizó sus influencias para ayudar al Mago a salvarse de una detención de parte de Carabineros. A raíz de esto, Orsini se autodenunció porque busca acreditar que esta acusación no es real y que no fue un caso de corrupción.

¿Qué pasó Pamela?

Todo comenzó cuando Nacho Gutiérrez le dice a Pamela que quiere saber más detalles sobre su vida amorosa, a lo que la humorista contó que en su primera relación, cuando tenía 18 años, se enteró que era la amante.

Por su parte, la madre de la comediante afirmó que el susodicho aún busca a Leiva, pero que es un comprometido.

“Yo compro un pisco sour, lo que ustedes quieran, pero quiero ir a hablar de la Pamela, porque la vi en el festival y me encantó”, contó la progenitora de Pamela.

“Lo que pasó es que nosotros pololeamos y terminamos y me pasó lo que le pasó a la Daniela Aránguiz, que estuve de patas negras del hombre. De polola, pase a ser patas negras”, recordó.

“Él empezó a portarse pésimo. Me comenzó a dejar plantada una y otra vez. Y un día fue a la casa, y él me dijo “quiero terminar”. Él ya estaba andando con otra chiquilla, pero no me dejó de buscar nunca y desde ahí estuve como 6 meses de patas negras. Pero lo pasaba muy mal, porque yo pensaba que era el amor de mi vida”, relató Pamela Leiva.