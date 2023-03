“No considero que yo sea básica”: Karina Álvarez y su tenso momento en vivo con Irací Hassler

Karina Álvarez y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, sacaron chispas por un tenso momento que protagonizaron esta tarde de viernes en el programa Contigo en Directo.

La jefa comunal fue invitada al programa de CHV, para dialogar sobre las declaraciones de los apoderados de los liceos emblemáticos, quienes acusan malas condiciones en la infraestructura de dichos establecimientos, tal como consignó Página 7.

Hassler comenzó diciendo que como municipio buscaban “recomponer las confianzas” con compromisos, por lo que han acudido a los establecimientos. Sin embargo, la periodista le cuestionó su aseveración, porque le dijo “si hay diálogo y compromiso, como usted señala, ¿por qué hubo movilizaciones el año pasado, cuando usted estaba en ejercicio de su cargo?”.

Fue ahí que la alcaldesa se mostró algo molesta al decir que “me parece realmente muy básico ese análisis (…) aquí hay demandas históricas, que tienen que ver con distintas situaciones, algunas a nivel comunal y otras a nivel nacional”.

Karina Álvarez reaccionó de inmediato: “Si hay tanto diálogo, por qué salen los centros de padres a reclamar?”, le lanzó a Irací.

“¿Cuáles centros de padres? ¿Como la persona que usted estaba entrevistando y que no representa a ningún centro de padres?”, le respondió Hassler, visiblemente molesta.

Por eso, la conductora de Contigo en directo le recordó que apoderados del instituto Nacional se movilizaron el año pasado e incluso marcharon por la Alameda en la capital.

“Obvio que hay reclamos y nosotros somos parte de esos reclamos, hemos levantado la voz de que hay que hacerse cargo de la educación pública de Santiago”, dijo la alcaldesa de Santiago y agregó diciendo que “me encantaría decirle que en un minuto vamos a resolver lo que pasó en la administración anterior, en la anterior y en la anterior…”, momento en que fue interrumpida por la periodista.

“No, no los vamos a resolver. No soy tan pretenciosa para pensar que en un minuto se va a resolver el problema”, señaló, pero la alcaldesa de Santiago, acotó: “Eso parece”.

Fue ahí que Karina Álvarez no aguantó y le respondió a irací Hassler: “No considero que yo sea básica. No, no creo que parezca, no sé si a la opinión pública le parece”.

“ Yo no creo que las demandas que tienen que ver con la cotidianeidad sean reflexiones básicas. No sé si lo que usted buscaba era decir que yo era muy básica para pensar o que esas eran demandas básicas. No me quedó 100% claro”, manifestó Karina.

“Considero que no son demandas básicas, ni que yo sea básica, porque eso no tiene ninguna relevancia”, agregó la comunicadora.

Ante toda esa respuesta, Irací Hassler le dijo a la periodista que “ni las demandas, ni usted Karina”.