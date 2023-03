“¿¡Por qué no me encaró!?”: Pinilla lanzó dardo contra Daniel Fuenzalida tras encuentro en Viña

Mauricio Pinilla se refirió nuevamente en “Podemos Hablar” a los comentarios que realizó tiempo atrás contra el animador Daniel Fuenzalida, a quien criticó por participar en la Teletón, pero hacer “mierda” a la gente con su programa de farándula “Me Late”. Precisamente, contra su familia, debido a las últimas polémicas que protagonizó el año 2022, con videos íntimos de por medio.

“¡Haces mierda toda la semana, a familias, niños, personajes de televisión, todo y después te paras en la Teletón como si fueras un animador súper solidario!, ¿De qué solidaridad estamos hablando? ¿Para qué? ¿Para aparecer, para figurar?”, dijo en el mes de enero, semanas después de que se realizara la campaña benéfica, donde Fuenzalida fue uno de los animadores protagonistas en la noche de cierre del Estadio Nacional.

Debido a esto, fue consultado durante el espacio de Chilevisión respecto al encuentro que tuvieron en el reciente Festival de Viña, donde él fue en representación de TVN y Fuenzalida era parte del jurado de la canción.

“El hue... más solidario”

“Me lo encontré en Viña, pero la verdad yo no tengo rencor con nadie”, señaló en relación que se saludaron de lo más buena onda, pero no hablaron del tema. Sin embargo, cuestionó por que Daniel no lo encaró por sus dichos.

“Por qué no me encaró él y me dijo algo a mí...si yo fui el que replicó”, alzó la voz. Además, para cerrar el tema, miró a la cámara y le mandó un nuevo mensaje.

“Si tuviese un programa de farándula... no me paro en la Teletón, papito, a solidarizar como que soy el huevón más solidario del mundo, por favor” le dijo haciendo un gesto con las manos.

Momento antes, había explicado que “tú sabes lo qué pasa en la tele, se pegan codazos para figurar, y aparecen como si fueran los mejores ser humanos del mundo, si tienes un programa que hace cagar a todo el mundo y no me parecía correcto. Y en ese programa con Angélica Castro en radio Agricultura paréntesis Centi) tengo que decirlo, porque me voy a quedar callado.