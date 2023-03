“A mi edad he vivido cosas fuertes que me han marcado”: Benjamín Vicuña reconoce que su último filme es el “más difícil de mi vida”

Benjamín Vicuña reconoció este lunes que la más reciente película que grabará en tres países, el filme “El silencio de Marcos Tremmer”, es sin duda el trabajo cinematográfico “más difícil de mi vida”.

La confesión del actor nacional llegó en una entrevista dada esta semana al portal Tiempo X, donde evidenció que la trama del personaje principal que deberá interpretar resulta ser la “de un tipo que tiene que lidiar con el dejar partir”.

“Debe ser la película más difícil de mi vida, es un proyecto muy importante, un drama que me tiene comprometido. Peliculón”, aseguró Vicuña, quien destacó los matices que representará para él darle vida a un rol vinculado con “la transición, el viaje, de un tipo que tiene que lidiar con el dejar partir, la vida y la enfermedad”.

La experiencia de Benjamín Vicuña

Esto, porque el protagónico que deberá asumir Vicuña es el de un exitoso publicista uruguayo (Tremmer) que descubre que padece de una enfermedad terminal y que, por ello, enfoca sus últimos días a proteger a su pareja, Lucía, alejándola de su padecimiento y ocultándole su enfermedad.

“Más que tocarme de cerca (la temática de la cinta), creo que a mi edad he vivido cosas fuertes que me han marcado y, en este caso, la película habla de cosas dolorosas que, bueno, sí me debo hacer cargo, son cosas que suceden”, enfatizó el actor chileno.

“El silencio de Marcos Tremmer” es el segundo largometraje del español Miguel García de la Calera, quien en 2022 presentó su ópera prima “Caribe ‘Todo incluido’”, una comedia que relata las peripecias que deben realizar unos turistas españoles en su estadía en un resort de República Dominicana.

Precisamente en ese país, España, Uruguay y Argentina fue que el director del filme consiguió los recursos para grabar esta nueva película, con Vicuña, Adriana Ugarte y Félix Gómez entre sus protagonistas.