“En la vida uno no puede tener hijos, tomarse vacaciones”: revelan el despido de una panelista de “Zona de estrellas”

Este domingo se conocieron detalles desconocidos respecto de la abrupta salida del panel de opinólogos del programa “Zona de estrellas” de una de sus panelistas.

Fue en el Live de Instagram del espacio “Que te lo digo”, conducido por Sergio Rojas, donde se revelaron los motivos de la salida de Paula Escobar del espacio farandulero del canal Zona Latina, el que a juicio de la periodista, tuvo su origen en las vacaciones que decidió tomarse en febrero junto a su familia.

"Lo que pasa es que nosotros habíamos llegado a un acuerdo para poder tomarme mis vacaciones, se supone que cuando tú estás contratado tienes que esperar cierta cantidad de meses para tomarte vacaciones", contó Escobar a Rojas y Luis Sandoval.

El desahogo de Paula Escobar

“Yo ya tenía todo listo porque yo ingresé a ‘Zona de estrellas’ a final de año, en octubre. Entonces, con mi familia ya teníamos todo presupuestado para irme en febrero”, prosiguió la periodista, quien agregó entre los motivos de su despido el bajo presupuesto que tenía el programa para sostener su presencia en el espacio.

“Cuando yo llegué, se supone que ese panel es de cinco personas y cuando yo ingresé éramos hartos (...) entonces, cuando me comunican que, en verdad, el presupuesto estaba súper acotado y es un programa que tenía muchos panelistas, fue como okay, muchas gracias. Listo, así que no vuelvo”, dijo.

“Si no me hubiera tomado vacaciones, yo probablemente estaría (...) en el fondo, en la vida uno no puede tener hijos, tomarse vacaciones y a mí alguien de ahí, del programa, me dijo: ‘Ojo, con las vacaciones que te estás tomando, son muchas’”, finalizó Escobar, quien agradeció los llamados de apoyo de sus compañeros del panel en medio del difícil momento que viven por estos días luego de las revelaciones hechas por Daniela Aránguiz en contra de su exesposo, Jorge Valdivia.