“Nada que ver”: Carolina Escobar desmiente las supuestas razones de renuncia a TVN

La experiodista del matinal “Buenos días a todos” Carolina Escobar, salió a desmentir en “Zona de Estrellas” las supuestas razones que indicaron en la prensa, respecto a su renuncia de TVN, la cual indicaba que se debía a la negativa del canal de aumentarle el sueldo, según dijo la experta en farándula Paula Escobar.

Según dijo la excompañera de Gonzalo Ramírez es “totalmente falso, a ver creo que es lo más fácil de inventar, que hay diferencia de las retribuciones”, dijo de entrada en conversación con los panelistas del programa de espectáculos de Zona Latina.

Además, agregó: “no es verdad, no fui a pedir nada, no hubo conversaciones al respecto, nada que ver”.

“Habría pedido un aumento”

Fue hace una semana que la periodista Paula Escobar dio a conocer -a través de su historias de Instagram- la nueva baja de rostros en el canal nacional.

“¿Los motivos?... habría pedido un aumento salarial el cual se le negó”, escribió la compañera de Sergio Rojas, quien el domingo asegura entregará más detalles de su salida, en el live “Qué te lo digo” que realizan en Instagram.

Paula Escobar añadió que “sumado a la renuncia de Gonzalo Ramírez, el Buenos Días a Todos se queda sin rostros anclas. Carolina Escobar no seguiría tampoco en la animación”.

“Me pareció amoroso”

También, Carolina Escobar se refirió a la participación de Eduardo Fuentes, quien la reemplazó en el “Buenos Días a Todos”, durante su ausencia del día lunes.

“Lo conocí hace poquito, cuando fue al estudio a conversar sobre su nuevo programa, y me pareció amoroso, una persona muy sencilla”, indicó la periodista.

“Cuando me tocó grabar con él lo encontré espectacular, y tengo la mejor de las opiniones con él, y me gustaría trabajar con él en algún futuro. El lunes no estuve porque tenía un evento y por eso quedó que Eduardo me iba a reemplazar”, complementó.