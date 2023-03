“Eso no se puede hacer”: Diego Urrutia opinó sobre su incómodo episodio con Kiwi

Diego Urrutia fue sin duda una de las grandes revelaciones del Festival de Viña 2023. Un triunfador en el humor que aún está dando que hablar y por lo mismo conversó al respecto con El Ciudadano ADN.

“Todavía no he tenido el tiempo de descansar, todo el rato es pega. He tenido unos shows que tenía agendados desde antes, entonces no he parado. Así que yo creo que vamos a seguir de largo hasta el final”, dijo de entrada en su entrevista.

“En la calle, si me saludaban antes 10 personas, ahora lo hacen 80″, partió cidiendo sobre su nueva realidad tras su paso por el Festival de Viña.

“Lo que más me sorprendió fue el apoyo del público (...) Cuando estaba detrás del escenario y me nombraban, la gente aplaudía un montón, como que todos tenían muchas ganas que me fuera bien”, aseguró.

Aunque lo que más llamó la atención fue su opinión sobre lo que ocurrió con Arturo Walden, más conocido como el Kiwi, que en esos momentos trabajaba como notero para el matinal de TVN.

Recordemos que en uno sus despachos irrumpió en el pasillo de la habitación donde se estaba hospedando el joven tiktoker. Eso generó una serie de reacciones por lo que muchos llamaron imprudencia del Kiwi. Sin embargo, ahora Diego respondió.

“Eso no se puede hacer, yo creo. Tienen que grabar hasta el lobby no más, no pueden grabar hasta más adentro”, aeguró el triunfador de Viña.

De todas maneras, Diego Urrutia se tomó con humor la situación. “No pasó nada. Fue chistoso porque mis amigos me taparon. Fui como la guagua de Michael Jackson”, lanzó la talla, tal como consigna La Cuarta.

