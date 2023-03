¿Puedo hablar en confianza?”: La pregunta sin filtro que sorprendió a Repenning y Priscila en despacho en vivo

En una transmisión en vivo del matinal “Tu Día”, la periodista Ana María Silva y el periodista José Luis Repenning se encontraban entrevistando a personas en un paradero de Providencia para conocer la situación del tráfico en el llamado “Súper Lunes”. Fue entonces cuando se encontraron con Jacqueline, una fanática del programa que no pudo contener su entusiasmo por el equipo del matinal.

Jacqueline llenó de halagos a los presentadores y, después de expresar su admiración por ellos, les lanzó una pregunta sorprendente y sin filtro: “Oiga, y en el Festival, espectacular, ah. ¿Y ese besito que le dio a la Priscilla era de verdad o de mentira? Yo creo que era de verdad, ¿Por qué lo niegan? Hace muy linda pareja”. Jacqueline se refería a un piquito que Repenning y la conductora Priscila Vargas se dieron durante la gala de Viña.

La mujer continuó expresando su admiración por Repenning y Vargas y luego pidió hablar en confianza: “Los felicito, que tengan mucho éxito. Mi mamá era muy admiradora suya cuando estaba en el otro canal, ¿Por qué se van todas por la misma mi..., ¿Puedo hablar en confianza?”.

Luego, Jacqueline dirigió una pregunta directa a Vargas, quien se encontraba en el estudio: “De tú a tú, oye Prisci, voy a ser honesta, una pregunta: ¿el besito fue de verdad o de mentira? Porque para mí que era de verdad. No te pongas roja porque no te veo”. Vargas por su parte se sinceró lanzando la siguiente respuesta: “Mire, le voy a decir que sí, era de verdad, si nosotros no somos actores. El beso fue de verdad”.

Jacqueline felicitó a la pareja de conductores y también elogió a Repenning: “Está bien criado por su mamá, por su papá. En persona es más bonito que en la tele”. Finalmente, se despidió de los presentadores con más elogios y buenos deseos.

Revisa el momento a continuación: