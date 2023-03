“Varias veces me han dicho Guagüito”: Hernán Contreras respondió a Michael roldán tras asegurar que lo confunden con él

El periodista Michael Roldán llamó la atención la semana pasada al contar en su Instagram que en más de una oportunidad ha sido confundido con el popular actor nacional Hernán Contreras.

“Venía de vuelta del gimnasio, y de repente un grupo de mujeres pasan por el lado mío, me empiezan a mirar, y dicen ‘es el actor’”, confidenció en una de sus historias de la red social.

“Decían ‘el de la tele’. Yo dije ‘entre actor y periodista, se confunden de profesión’. Me dicen: ‘Eres seco, bailaste increíble. Te vamos a ver todos los días en el baile. Eres súper buen bailarín’”, juró el comunicador.

“Ahí caí en cuenta que, una vez más, me estaban confundiendo con Hernán Contreras. No es que me encuentre parecido a él, pero a Hernán también lo confunden conmigo”, expresó sin pensar que el actor no se quedaría callado ante estas declaraciones.

[ LEE TAMBIÉN: “Me dicen, eres seco, bailaste increíble”: “Guagüito” asegura que siempre lo confunden con guapo actor chileno ]

“Hay muchas personas que hacen el comentario”

Página 7 le consultó a Hernán Contreras por los dichos del periodista Michael Roladán y contestó algo inesperado: “Si nos confunden, a mí varias veces me han dicho ‘Guaguito’, en redes me dicen que me parezco”, aseguró.

Tomándose con humor toda la situación, el actor dijo que “yo conozco a Michael, es muy buena onda, conversamos una vez que nos encontraban parecido, y nosotros no nos encontramos iguales, pero la gente sí”.

“Hay muchas personas que hacen el comentario. Una vez lo conocí, lo hablamos y nos reímos. Es recurrente el comentario, pero bien, hacemos una buena dupla, me imagino”.

“Cada uno tiene una personalidad bien distinta, yo no tengo ningún problema si nos confunden, ahora, espero que nos confundan de buena manera, que me salgan pegas pensando que era él, yo feliz, que vengan cosas”, finalizó.