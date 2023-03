El final de “The Last Of Us” ya tiene su fecha y horario: coincidirá con la ceremonia de los Premios Oscar

Luego de emitirse el pasado domingo su octavo episodio y mostrar un adelanto del capítulo final, esta lunes HBO confirmó el esperado horario y fecha de emisión de la serie “The Last Of Us”, el cual coincidirá con la entrega de los Premios Oscar.

Contrario a la decisión tomada hace algunas semanas por los ejecutivos del canal de cable, cuando uno de sus episodios fue adelantado un par de días en su señal HBO Max debido a la disputa del Super Bowl (aunque igualmente se emitió el domingo en HBO), en esta ocasión se determinó mantener el habitual día de programación, aunque en esta oportunidad con una hora de anticipación en los países de Latinoamérica. Uno de ellos, Chile, cuyos fanáticos podrán ver la serie desde las 22:00 horas, ya sea en su señal de cable o en el servicio de streaming de HBO Max.

El fin de la saga de Pedro Pascal

De esta forma, el episodio titulado “When we are in need” pondrá fin a la primera temporada de una saga originada en el videojuego del mismo nombre, y cuya segunda temporada aparece cada vez más cercana en el horizonte de proyectos a realizar por HBO.

Los horarios del final de “The Last Of Us” en Latinoamérica serán los siguientes:

19:00 horas: México y Centroamérica, excepto Panamá.

20:00 horas: Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú.

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico.

22:00 horas: Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay.

De los Premios Oscar, que se transmitirán a partir de las 21:00 horas, aunque en otras señales se espera que inicie un par de horas antes con el paso de los artistas por la Alfombra Roja, su emisión oficial correrá por cuenta de las señales de cable del canal TNT.