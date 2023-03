“¡Perdóname, no soy tan hue…!”: Repenning no le creyó nada a Maite Orsini tras su explicación del Telefonazo

Fue ayer lunes que Maite Orsini decidió hablar públicamente de las graves denuncias en su contra que lanzó la semana pasada Daniela Aránguiz.

Desde el congreso, la parlamentaria realizó un punto donde se refirió a la llamada que le hizo a la generala Karina Soza. Esto, luego que el “Mago” se comunicara con ella tras una polémica situación que protagonizó con la exchica Mekano.

“Respecto a la llamada telefónica, el 24 de febrero recibí una llamada telefónica de una persona de alto conocimiento público, que me informa que el día anterior, esta fue una llamada posterior a este procedimiento, habría sido víctima por parte de Carabineros de Chile de apremios ilegítimos y de una detención ilegal”, explicó Orsini frente a los medios.

“Me comuniqué con la generala encargada de Derechos Humanos, la generala Soza, con quien yo tengo una excelente relación, únicamente con el objetivo de ponerla en conocimiento de que había una persona de alto conocimiento público que estaría haciendo una denuncia a través de los conductos regulares por apremios ilegítimos. En esa conversación yo no le solicité ninguna información, ninguna diligencia y no intercedí en favor de ningún tercero”, aseguró.

“Ese fue el único objetivo de esa llamada, ponerla en conocimiento de una situación que podría revestir caracteres públicos, para que ella pudiese manejar esta situación de la mejor manera posible para la institución”, explicó Maite.

El análisis de Repe

Estama mañana de martes, José Luis Repenning no terminó de convencerse con las palabras de la legisladora. Y de hecho, este martes por la mañana analizó en Tu día -paso a paso- todo lo que dijo Maite Orsini en su defensa.

“Quiero ponerlo súper fácil, para que se entienda lo que quiero decir: me llama un amigo, yo soy Maite Orsini. Me llama un amigo. Yo no tengo idea si es más que amigo, eso es problema de ellos. Pero me llama un amigo que tiene mi teléfono y me dice ‘Repe, compadre, me acaban de detener por un asunto de violencia intrafamiliar, violaron mis derechos fundamentales, fue una pésima detención. Te lo digo a ti’. Yo digo ‘pucha qué lata, no te preocupes, que estés bien’”, planteó de entrada el periodista, tal como consignó La Cuarta.

Y sobre la misma, lanzó una feroz crítica a la diputada. “Yo pienso ‘Dios santo, ¿qué voy a hacer en pos de la institución más valorada del país? Voy a tomar mi teléfono y voy a llamar a la general de derechos humanos para advertirle. ‘Generala, hubo procedimiento que puede poner en riesgo la integridad absoluta de Carabineros de Chile, qué tenga buen día’. Eso es lo que dijo que hizo. Nooo, perdóname, yo no soy tan hu…”, remató el conductor ante la sorpresa de Priscilla Vargas y Francesco Gazzella, sus dos compañeros en el panel.