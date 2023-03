Kel Calderón recordó desencuentro con su padre Hernán Calderón en el 8M

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la influencer Kel Calderón compartió una historia personal en sus redes sociales. La joven reveló que tuvo una conversación difícil con su padre, Hernán Calderón, el año pasado en la misma fecha.

Kel explicó que se sintió molesta por un gesto que tuvo su padre y también aprovechó la oportunidad para agradecerle por escucharla en ese momento.

“El año pasado, tuvimos una conversación larga con mi papá después de que me molesté mucho porque me envió flores para el 8M con una tarjeta que decía ‘feliz día mi princesa’”, explicó Kel en sus historias de Instagram. En esa misma línea, agregó: “Este año no me dijo nada, sino que me pregunto a qué hora era la marcha”.

“Son pequeñas batallas. Papá, si estás leyendo esto en mi Instagram, gracias por despertarme y escucharme con atención, entender y estar dispuesto a aprender”, expresó Kel sobre el nuevo gesto de su padre.

Kel continuó diciendo que aún les quedan muchas discusiones por tener, pero que el actuar de su padre la hizo feliz en ese momento especial. “Esos pequeños detalles significan mucho para mí”, afirmó.

Revisa sus historias a continuación:

Kel en Instagram

Kel en Instagram