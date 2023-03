“Estás en la tormenta perfecta con el azúcar, colesterol, sedentarismo, la edad”: Jorge Zabaleta reveló cuando llegó “al límite” en su vida

Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra estuvieron como invitados en “Tu Día” para hablar sobre la nueva temporada de “Socios por el mundo”. Sin embargo, el actor se sinceró sobre que por qué decidió cambiar algunos aspectos de su vida tras pesar casi 100 kilos.

“Lo de los exámenes es clave”, declaró Jorge Zabaleta de entrada.

Todo comenzó cuando la dupla regresó de África y Asia, donde decidió realizarse un chequeo médico tras algunos problemas en el viaje haciendo un poco de deporte.

“Siempre me he sacado exámenes, me hago una mantención de kilometraje anual”, contó y que normalmente siempre se ha tomado muestras de sangre y que todo ha estado “normal o en el límite”.

¿Qué pasó?

Sin embargo, en su última visita al doctor todo estaba desregulado: “Me dijo el doctor que ‘estás en la tormenta perfecta con el azúcar, colesterol, sedentarismo, la edad”, haciendo alusión a los riesgos de un posible paro cardiaco o “cucharazo”.

“¡Cómo! ¿Yo? ¿Morir?”, reaccionó Zabaleta y decidió hacer un “cambio de vida”.

“Yo sé que a la gente estas cosas de repente no le gusta comentarlas, pero es bueno decir estas cuestiones, compartir que estoy tratando de hacer un esfuerzo”, es decir, comer sano y hacer un poco de ejercicio.

Sobre esto último, el Zabaleta aseguró que “es algo que odio con toda mi alma”, o sea, “el ejercicio en general para mí es un sacrificio”, sostuvo.