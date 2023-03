Karen Bejarano sorprende al anunciar que se va al extranjero por proyecto personal: “No puedo esperar para contarles todo”

Karen Bejarano, ha causado revuelo en las redes sociales con su última publicación en Instagram. La cantante y figura televisiva, ha anunciado que se encuentra en la semana más emocionante de su vida y que pronto revelará detalles sobre su nuevo proyecto en un destino lejano.

A principios de esta semana, Karen participó en un importante evento por el Día Internacional de la Mujer en Chile. En este evento, la artista defendió sus ideales y representó al movimiento feminista en La Moneda.

En sus historias de Instagram, Karen dejó caer algunas pistas sobre su próximo proyecto, pero sin contar más detalles. En su última publicación confirmó que su destino será Francia pero aún no ha revelado el propósito exacto de su viaje ni la ciudad a la que se dirige.

“Esta semana que viene, es una semana tremendamente maravillosa para mi y no puedo esperar para contarles todo”, expresó Bejarano, para luego agregar “Ya adivinaron que me voy a 🇫🇷, pero no saben a qué ciudad y lo más importante… a que me voy”, generando incertidumbre en la red social.

Los seguidores de la popular influencer están ansiosos por conocer más detalles sobre su misterioso proyecto y seguir sus aventuras en Europa. Sin embargo, por ahora solo pueden esperar a que Karen revele más información en las próximas horas.

Como dijo la propia Karen en su última publicación: “No puedo esperar para contarles todo”.