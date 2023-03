“Destapé una olla que estaba a presión”: Daniela Aránguiz defiende decisión de revelar escándalo con Jorge Valdivia y Maite Orsini

Daniela Aránguiz aseguró este domingo en un Live de Instagram que, de momento, no volverá a comentar nada más respecto del escándalo que hace algunas semanas destapó con su exmarido, Jorge Valdivia, y la diputada Maite Orsini.

El impacto de sus primeras declaraciones respecto del amorío de Valdivia con la parlamentaria, y los efectos posteriores que derivaron en llamados de la autoridad pública a Carabineros o eventuales agresiones físicas entre la mediática y el retirado futbolista, internación en una clínica de la panelista de “Zona de estrellas” o una reunión del comentarista deportivo con tres generales de la institución de orden y seguridad, llevaron a que la exMekano decidiera hablar nuevamente en la plataforma social, donde reafirmó que pese a su anunciado silencio, ella no se va a “esconder de nada”.

El anuncio de Daniela Aránguiz

“El tema de hoy será: segundas oportunidades. Yo soy una reina de las oportunidades, tengo mucha experiencia, jajajá. La otra vez dejamos la media embarrada, chiquillas. Esperamos que ahora no tengamos tantas repercusiones”, inició Aránguiz, quien al igual que en su primera transmisión estuvo flanqueada por su compañera de panel en el programa de espectáculos de Zona Latina, Cecilia Gutiérrez.

Prefiero no comentar nada (de Jorge Valdivia o Maite Orsini). Hice un juramento que no puedo hablar nada. Ya va a llegar el momento. — Daniela Aránguiz

“Quiero aprovechar de dar las gracias a todos, he recibido mucho cariño, mucho apoyo, apapachamiento. La gente me escribe en mi Instagram, trato de leer todos los comentarios. Nunca es tarde para darse cuenta de muchas cosas en la vida, duele, pero nunca es tarde”, prosiguió la mediática, quien aclaró estar “un poco mejor” pese a los anuncios de demanda de su ex.

“Yo no me voy a esconder de nada, no estar acá o no ir a trabajar es como si uno hubiera hecho algo malo. Sólo destapé una olla que estaba a presión y que en cualquier momento se iba a destapar. Yo ahora estoy un poco mejor, estoy con toda mi familia que viene harto (a su casa). Ahora abajo están el Rodri (Rigeo) con la Fernanda, mis hermanos, que fueron a comprar pizzas”, señaló Daniela.

“Yo prefiero no comentar nada (sobre el caso). Hice un juramento que no puedo hablar nada. Ya va a llegar el momento”, avisó.