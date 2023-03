“Fue maletero”: Jajá Calderón relata agresión de Claudio Reyes tras imitar a Gabriel Boric

El comediante Juan Luis Calderón, conocido como Jajá Calderón, se refirió a la violenta agresión que sufrió de parte de su colega Claudio Reyes durante un encuentro que tuvieron de camaradería, el cual terminó de la peor manera, tras realizar unas imitaciones al Presidente Gabriel Boric, que no gustaron al intérprete de “Charlie Badulaque”, contó a La Cuarta.

“Cuando pasó (la agresión) se le dijo que se acercara, que ofreciera disculpas y siguió con los malos tratos, agresivo y como no entiende, será la justicia la que determine responsabilidades”, señaló el afectado, quien iniciará acciones legales contra el ex Japenning con Já.

Respecto a las secuelas de los golpes, señaló que “terminé con una crisis de pánico a las dos de la mañana, se me tuvo que suministrar un medicamento, porque no lo podía entender. Y ante ninguna provocación, solamente por el odio que le tiene al Presidente”.

“Yo estaba de cabecera de mesa, comencé a imitar a Boric, con el mismo discurso que hizo en la ONU”, detalló.

Finalmente, indicó que Reyes “fue maletero, me pegó a mano media cerrada, otros dos combos y el cuarto no llegó porque lo separaron. Gracias a Dios me supe contener”.

“Nada justifica la violencia, nada justifica su accionar, pero no lo puedo decir yo, tendrá que decirlo la justicia”.

Agresión de Reyes a Calderón

“Claudio Reyes agredió sin motivo aparente a Jajá Calderón. Nosotros quedamos choqueados, ‘¡soy el huaso más fome, la que te parió, llevas media hora hablando del presidente payaso!’, le dijo”, contó Óscar Gangas en el programa “Sígueme y te sigo”.

“Había 15 personas testigos aproximadamente, yo lo vi (Claudio Reyes) descolocarse, no sé si Badulaque tiene diabetes, baja presión o se le cruzaron los cables, pero se desencajó violentamente, quedamos todos parados”, aseguró.

“Nadie alcanzó a reaccionar, solo atinamos a agarrar a Badulaque para que no creciera la gresca. Fue muy sorpresivo pensamos que era parte de una dinámica, de una broma. Yo veo que el señor Badulaque necesita tratamiento, tiene algo como esquizoide, no es normal”, finalizó.