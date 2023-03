“Me hace falta un hombre más grande”: Daniela Aránguiz lanzó particular coqueteo a Mauricio Israel

Durante esta mañana, Daniela Aránguiz y Patricia Maldonado por fin se juntaron para comenzar a trabajar en lo que será la próxima presentación de Las Indomables.

Hasta esa misma reunión llegó el periodista de Sígueme y te sigo, Yiro Gatica, para saber más detalles de lo que se viene en la vida de la ex chica Mekano, sobre todo en esta nueva faceta sobre el escenario teatral.

Eso fue lo que mostraron al comienzo del último capítulo del programa farandulero de TV+, donde se pudo ver a una sonriente Daniela muy sentada con su nueva mentora.

A la consulta de cómo se sentía con esta nueva aventura en Las Indomables, la ex del Mago Valdivia comenzó diciendo que “terminó la reunión, ¡estoy muy feliz, me encanta que se escuchen mis ideas!, pero obviamente la patrona del fundo acá es La Doña, la Patita”, aseguró.

Luego, Daniela expresó cómo se siente con este nuevo trabajo: “Toda mi vida ha sido un teatro (ríe) estoy feliz con esta nueva experiencia. Siempre se aprende, sobre todo de la Paty que lleva años arriba del escenario. ¡Qué mejor que mi primera experiencia sea con ella, ¡estoy fascinadísima!”.

[ LEE TAMBIÉN: Daniela Aránguiz sorprende con nuevos detalles sobre la salida de Raquel Argandoña de “Las Indomables” en su programa en vivo ]

El rol de Daniela en Las Indomables

Yiro quiso saber más sobre lo que hablará en el escenario, a lo que ella contestó: “De los libretos no me dejan hablar mucho, yo creo que es la Doña quien tiene que decir mi rol, pero estoy 100% dispuesta hablar de todo. Yo me acomodo” aseguró.

¿Vas a hablar de Orsini y Valdivia?, le consultó el comunicador de Sígueme y te sigo.

- “De todo se puede tomar frutos, de todas las experiencias, se pueden agarrar y transformar en algo. Puede ser, yo estoy libre de todas maneras y en todo sentido y en todas las opciones”, juró la exchica Mekano.

El otro día te vimos en un video con Luis Mateucci, ¿son pololos?.

-“Estábamos almorzando, es un amigo, un gran amigo. Todavía estoy esperando la invitación de Mauricio Israel, ¡que me invite almorzar!”.

¿En serio encuentras guapo Mauricio?.

- “¡Totalmente! estupendo Mauricio (Israel), más encima me hace falta a mí como un hombre más grande, un hombre que tome decisiones. ¡ya estoy aburrida ser mamá!”.

¿Y Mateucci?