Daniela Aránguiz sorprende con nuevos detalles sobre la salida de Raquel Argandoña de “Las Indomables” en su programa en vivo

Daniela Aránguiz entregó nuevos detalles sobre la salida de Raquel Argandoña de “Las Indomables”. La ex Mekano y Cecilia Gutiérrez presentaron su nuevo espacio en Instagram llamado “Atrevidas”, donde hablaron de noticias del espectáculo nacional y revelaron algunos secretos.

Durante el live, Daniela confesó que llamó a Raquel para aclarar la situación después de que se generara una serie de especulaciones que la culpaban por la salida de la animadora del café concert con Patricia Maldonado y Manu González, “yo llamé a la Raquel, diciéndole que por qué, si acaso ella tenía algún problema”, contó Aranguiz.

“Me dolió tanto, le mandé un mensaje y me dijo que no, que nada que ver, que no era por mí, que ella quería retomar su vida”, explicó Daniela.

Si bien, hace unos días ya se había aclarado que su salida no era por la modelo, sino que por temas laborales. “Nada que ver tú, simplemente estoy priorizando mi trabajo, tengo muchos viajes pendientes y con lo que me pasó me estoy replanteando”, comentó Raquel en otra oportunidad en Zona de Estrellas.

Según contó Dani, ahora Raquel le confesó a Daniela que quería replantearse algunas cosas y hacer trabajos que no le quitaran tanto tiempo, ya que el teatro la tenía agotada. Además, mencionó el accidente que tuvo la Raca hace pocos días, donde casi se asfixia por comer pollo mientras estaba sola en su casa.

“Es terrible, yo decía ‘me voy a morir’”, contó Raquel en Tal Cual, agregando que logró salvarse gracias a sus conocimientos de primeros auxilios. A pesar de todo, Daniela y Raquel mantienen una buena relación y no hubo ninguna pelea ni conflicto entre ellas.