“Me sentí humillado, me cortaron las manos”: El Kiwi se desahogó por su traumática última experiencia en TV

Arturo Walden, más conocido como el Kiwi llevaba nueve años sin aparecer en la televisión. Eso hasta que en el mes de febrero recién pasado lo llamaron para ser parte del matinal Buenos días a todos de TVN.

Sin embargo, todo se derrumbó cuando el notero de dos metros de altura entrevistó en vivo a la comediante Pamela Leiva, quien había triunfado la noche anterior en la Quinta Vergara. Ahí fue que Walden intentó besar a la humorista, actitud que fue condenada por la ex chica reality en pantalla, y lo que es peor, le costó su salida inmediata de TVN.

Después de varios días de ese suceso, el Kiwi se volvió a referir a toda la controversia que vivió en una conversación con La Hora de Conversar.

“No era para tanto, han pasado las semanas y sigo pensando lo mismo. Me equivoqué, pero me hicieron sentir un depravado. Nunca pensé que esto terminaría así, he llorado harto, pero bueno, no queda otra que dar vuelta la página”, partió diciendo Arturo.

Con respecto a su despido de TVN, Walden contó que lo llevaron a una pieza donde habían dos camas y en el medio una mesa. “Faltaba sólo una luz al medio y listo. Me iban a pagar hasta ese día, y yo les dije ‘no pueden ser tan rasca’, de verdad no lo podía creer. Sólo faltó que me mandaran en bus para Santiago. Me sentí humillado, me cortaron las manos”, dijo muy compungido.

De todas maneras, ahora dice que ya e encuentra mirando al futuro, preparando proyectos con un conocido humorista: “Junto a mi amigo Pancho del Sur estamos trabajando en el show de stand up. ‘La culpa fue del primer beso’, la idea es reírme de mí, será un complemento para mis presentaciones”, reveló.

[ LEE TAMBIÉN: “Valoren esta foto”: Naya Fácil comparte arriesgada y osada foto en Brasil ]