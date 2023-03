“Que ese hable lo que quiera”: Raquel Argandoña responde a teoría conspirativa de Sergio Rojas

El periodista Sergio Rojas reveló en su live de Instagram “Qué te lo digo” cuál habría sido el verdadero motivo, por el cual la animadora Raquel Argandoña se bajó del cafe concert de su amiga y compañera del programa “Tal Cual”, Patricia Maldonado. Esto luego que se especulara, que fue debido a la incorporación de Daniela Aránguiz.

Si bien, la propia Raquel salió a explicar que las reales causas de su decisión era porque tenía viajes de trabajo, según el exMe Late, los motivos serían por una molestia que habría entre Las Indomables.

“Según cuenta mi fuente, Raquel con Paty Maldonado están agarradas de las mechas, ya que se enteró que Gonzalo Cordero (director ejecutivo de TV+) tenía un plan secreto para dejar animando a Paty Maldonado y sacar a Raquel Argandoña. De esto se habría enterado Raquel”, por lo cual habría puesto el grito en el cielo.

“Esta jugada la tenían pensada (Maldonado-Cordero) para el mes de marzo, cuando Raquel se iba a operar. Esperarían que se operara para dejar animando a Maldonado con José Miguel Viñuela, porque ellos se llevan muy bien”, contó el periodista conocido, como “el chacal de la farándula”.

Además, la misma fuente le habría revelado por qué los ejecutivos estaban pensado dejar a Maldonado por sobre Raquel, puesto los ejecutivos “están quemando los últimos cartuchos, porque la inversión que hicieron con Raquel es muy grande y no se justifica. No ha traído ningún resultado en rating ni tampoco de manera comercial. Además, Raquel había prometido que iba a llevar dos auspiciadores y la verdad es que no ha llevado ninguno”.

A raíz de esto, Argandoña habría decidido no continuar en el café concert “Quién apagó la tele, el regreso de la farándula”, señalando que “me retiro, porque no acepto esta mariconada de Paty Maldonado”, dijo Rojas en su live de cada domingo, junto a Paula Escobar y Luis Sandoval.

La respuesta de Argandoña

Consultada por Publimetro, la madre de Kel Calderón respondió con una risotada, de manera escueta y directa, porque estaba grabando y señaló que “jajaja, que ese diga lo que quiera...Llamen a Cordero y salgan de la duda”, aclaró, desmintiendo cualquier conspiración en su contra.