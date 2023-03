“No podía más con el secreto”: Karen Bejarano reveló motivo de su misterioso viaje a París

La exchica Mekano, Karen Bejarano, finalmente reveló los motivos de su misterioso viaje a Francia, el cual dio a conocer días atrás, pero sin revelar la ciudad ni él por qué. Sin embargo, la ansiedad fue más fuerte y no se aguantó las ganar de gritar a los cuatro vientos la “maravillosa” noticia, contando en su Instagram que se va a la avant premiere de la película “Misterio a la vista”, en la Torre Eiffel.

“Es que no lo puedo creer aún!!!@netflixchile me invitó hace unas semanas y yo no podía más con el secreto! Es que cómo asumir que voy a pasar por la #AlfombraRoja”, contó asombrada, con la sonrisa a flor de piel, junto a un video donde sale bailando en el aeropuerto.

Pero la noticia es que no derrochará estilo sola por la alfombra roja, sino que se codeará con dos estrellas de Hollywood.

“(Pasaré) junto a dos de los actores que más admiro en la vida @adamsandler y @jenniferaniston. Estoy en llamas!!!No puedo esperar a mostrarles mi look para la #redcarpet que será nada más y nada menos que en la TORRE EIFFEL 🇫🇷 OH LA LA!”, publicó.

Tras el post, se mandó unos pasos prohibidos en la sala de espera del terminal aéreo, junto a los pasajes en sus manos.

“Sigan mi aventura por aquí y por TikTok, Au revoir mis polluelos!”, se despidió.

El misterio de Karen Bejarano

Días atrás, en sus historias de Instagram dejó caer algunas pistas sobre su próximo proyecto, pero sin contar más detalles, solo confirmando que su destino será Francia.

“Esta semana que viene, es una semana tremendamente maravillosa para mi y no puedo esperar para contarles todo”, expresó Bejarano, para luego agregar “Ya adivinaron que me voy a 🇫🇷, pero no saben a qué ciudad y lo más importante… a que me voy”, generando incertidumbre en la red social de su misterioso viaje, el cual ya fue revelado.

¡Oh la la!

