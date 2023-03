“Pascalmanía”: Crean billete de “luca” con cara del actor

No hay duda alguna, Pedro Pascal es el actor chileno del momento, pero no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Tiene una cantidad de seguidores que cada día crece más como el artista argentino que se le ocurrió realizar una particular obra con la cara del protagonista de la serie The last of us.

Su rosto es tan famoso que cuenta con varios seguidores en distintas partes del mundo que admiran su trabajo y si ya existe una vela con el olor del artista chileno, no podía faltar el arte de ser inmortalizado en una pintura, pero esta vez sobre un billete nacional.

Por eso el artista argentino Sergio Guillermo Díaz compartió su obra a través de Instagram para homenajear al intérprete nacional por su rol en la serie The Last of Us de HBO, tal como consignó 24 horas.

La obra titulada “Joel” fue realizada bajo la técnica del acrílico sobre el billete de mil pesos chilenos, en el que se ve a Pascal interpretando al protagonista de la serie que emitió su último capítulo de la primera temporada este domingo recién pasado.

“Voy a extrañar los domingos de The Last of Us”, escribió Díaz en la publicación realizada en su Instagram que forma parte de una colección de famosos que decidió inmortalizar con su particular técnica.

