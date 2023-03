Tiktoker venezolano se hace viral con video sobre “Las razones de no vacacionar en Chile”

Un tiktoker venezolano, cuyo nombre de usuario es @eljerryconmedia, se ha vuelto viral en las redes sociales con un video titulado “Las razones de no vacacionar en Chile”. En el video, el comediante explica por qué prefiere vacacionar en otros países en lugar de Chile.

En el video, el tiktoker está hablando por teléfono con su madre, a quien le cuenta que está en Brasil. Cuando su madre pregunta por qué no decidió visitar Chile, él responde que “sale más caro que vacacionar en Miami”.

El comediante también se queja de los altos precios de los alojamientos en Chile: “Allá un hostal, una cabaña, un departamento en la playa, te lo quieren cobrar como si fuera el Hilton en Copacabana”, le comenta. También menciona que es difícil ahorrar dinero en Chile debido a los altos costos de la gasolina y los peajes.

En cuanto a las playas chilenas, el tiktoker dice “No puedes beber, no puedes bailar y muchas veces no te puedes ni bañar, porque si no es alerta de tsunami, es la fragata portuguesa, o sino, el agua está más fría que la chu***”, finalizó.

El comediante venezolano ha recibido casi 2 mil comentarios en su video, muchos de los cuales están de acuerdo con él. Algunas personas comentaron que él tenía razón sobre el costo elevado de vacacionar en Chile, y otros compartieron sus propias experiencias y opiniones sobre el tema.

“Es la única vez que le encuentro razón a un extranjero de lo que sale caro en Chile para vacacionar”; “Así es, muy caro, pero yo prefiero vacacionar en mi Chile y conocerlo lo más que pueda, después conozco otros países”; “La pura verdad”, le respondieron los chilenos.

Revisa el viral a continuación: