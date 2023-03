Jordi Castell sin filtro: “Yo dejaría todo por Pedro Pascal”

Pedro Pascal es el chileno del momento, eso no está en duda. Es decir, su trabajo en The Last of Us y su presentación en la entrega de los Premios Oscar, lo tienen en lo más alto de la cima. Y en “Tal Cual”, hablaron sobre el secreto de su fama.

Fue el panelista Jordi Castell que comenzó el comentario hasta hot en algunos momentos. “Estamos con los churrines en el suelo por Pedro Pascal”, comenzó diciendo, desatando las risas en el panel.

“Yo muero por él, yo dejaría todo por Pedro Pascal y me daría lo mismo que me tratara un poco mal”, reflexionó.

Indicó también que el tipo es muy atractivo “porque no se la cree, es maduro (...) yo le haría un hijo”.

Y ya desatado y entre las risas de José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña afirmó que “me gustan los hombres que huelen a macho”.