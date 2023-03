Rocío Marengo aclara que su retiro de la TV y el año sabático que tomará con su novio en Miami es para intentar “ser mamá”

Rocío Marengo fue la última participante eliminada en el programa “Aquí se baila”, estelar de Canal 13 donde este lunes la argentina hizo la confesión menos esperada por sus fans y más impactante en sus dos décadas de carrera televisiva. Su adiós de las pantallas de televisión para dedicarse al proyecto más anhelado a sus 42 años: ser madre.

Una aspiración que viene desarrollando hace varios meses, y que incluso la ha llevado a sufrir grandes penas, como el fracaso de una inseminación artificial en medio de su mediática separación del empresario chocolatero argentino Eduardo Fort, con quien en casi una década de relación amorosa no pudo concretar su deseo de tener un hijo.

El gran proyecto de Rocío Marengo

Por eso ahora su confesión resultó tan sorpresiva, tanto en Argentina como en Chile sus palabras causaron revuelo en los medios faranduleros, considerando que la argentina, luego de confirmarse su reconciliación con Fort, cerró la puerta a los proyectos televisivos para dedicarse a su familia y su proyecto maternal.

“Me voy feliz. Me retiro, es mi último proyecto. Al menos (me tomaré) año sabático, me voy a vivir a Miami. Estaba esperando esta despedida acá”, señaló Marengo en el estelar de Canal 13, anuncio que posteriormente confirmó en lun.com.

“La experiencia (en el programa) fue increíble, la pasé bárbaro, aprendí un montón de mis compañeros que son rebuenos bailarines. Y sí, dije que me iba a tomar un año sabático”, afirmó.

El hijo del empresario Eduardo Fort confirmó la reconciliación de su padre con Rocío Marengo. Fuente: Instagram @felipe_fort_.

Gran parte de su decisión giró en torno a su anhelo de ser madre, proyecto que estas últimas semanas tomó mayor fuerza luego de su regreso con Fort, una reconciliación que fue confirmada por uno de los hijos del empresario -Felipe-, quien en sus historias de Instagram publicó una fotografía de una cena familiar donde la presencia de Marengo, muy cariñosa con Eduardo, delató el definitivo reencuentro amoroso de la pareja.

“Yo hace mucho tiempo, en mis últimos proyectos pensaba ‘éste es el último’. Pero bueno, sabía que ‘Aquí se baila’ si iba a ser el último. Tengo ganas de ser mamá, que ojalá se me dé”, prosiguió Rocío.

“Necesito frenar un poco, dedicarme a mi familia y estar tranquila. El cien que siempre le puse a mi trabajo se lo pondré a mi vida personal”, finalizó.