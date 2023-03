“¡Estoy diciendo la verdad!”: Actriz asegura que Karol Lucero le ha enviado mensajes con “corazoncitos”

Esta tarde quedó la escoba en el panel de Sígueme y te sigo de TV+, donde se destapó una olla farandulera de esas que no veíamos de hace tiempo.

Resulta que invitaron a Andrea Zuckermann, actriz reconocida por haber participado en producciones como Pituca sin lucas. Así estaba ella -de lo mejor compartiendo- cuando de repente decidieron hablar de una de las últimas polémicas que involucran a Karol Lucero, más conocido como #KarolDance, quien durante la última jornada fue acusado por su expolola Yadranka Tomic de seguir enviandole mensajes.

Yadranka es una modelo que tuvo una breve relación con Karol Lucero hace un par de años. Y hoy contó en sus redes sociales que el exchico Yingo se ha comunicado con ella, le ha enviado mensajes, los que incluso mostró...pero en parte.

Fue ahí que la actriz invitada al programa de TV+ aseguró que: “Mira, este señor del que estamos hablando, ahora justamente, tiene un modus operandi. A mí me habla desde el año 2020, este mismo señor que están mostrando (Karol) me manda corazoncitos. ¿Qué significa si me hablas así desde el Instagram?”.

En ese momento, el panelista Mauricio Israel dijo “a ver muéstrame los mensajes” a lo que Andrea respondió mostrándole algunos hasta que le dijo: “Hasta ahí nomás te voy a mostrar, porque el resto no quiero y lo voy a mostrar después y de a poquito”.

[ Expareja de Karol Dance contó todo y asegura que la contactó porque dijo necesitar “dosis de adrenalina y hacer locuras” ]

El último mensaje a la actriz

“El 19 de enero de este año me envió el último mensaje y se va a casar entiendo. Eso me contaron, súper respetable. Pero yo no quiero entrar en polémica. Lo único que quiero es decir qué es un modus operandi de algunos hombres, no es algo contra los hombres”, dijo Andrea ante la pregunta de cuándo habría sido la última misiva que recibió de parte de Karol.

Fue ahí que Mauricio no aguantó y aseveró con fuerza que “esta señorita no ha presentado ninguna evidencia, es su palabra contra la de Karol, lo que me molesta es que a el lo han pateado mil veces en el suelo. A mi siempre me han culpado de ser papito corazón y yo nunca he dejado de preocuparme, no hay pruebas de lo contrario”.

Por su parte, Andrea aseguró que ella no está mintiendo: “No estoy sembrando la duda, él me ha enviado corazones, y yo estoy diciendo la verdad”, sentencio.

Luego de estas declaraciones el tono de la conversación en el programa de TV+ fue aumentando y aún se están generando reacciones a esta verdadera bomba farandulera.