Mauricio Israel cree que Tonka Tomicic vive un karma y que “lo que te viene para adelante no es nada comparado a lo que estás viviendo hoy”

El comentarista deportivo y actual panelista del programa de espectáculos “Sígueme y te sigo”, Mauricio Israel, aseguró este miércoles que la animadora de Canal 13, Tonka Tomicic, está sufriendo por estos días un karma luego de revelarse en diversos medios de comunicación los antecedentes de una serie de querellas presentadas en su contra y entregarse detalles de sus millonarias deudas.

En el contexto de las demandas por deudas impagas con la empresaria gastronómica Gladys González Núñez, conocida como “La Cuca” por su restaurante parrillero; el Banco Security, y una empresa financiera, fue que los integrantes del programa de TV+ dieron su impresión respecto del actual momento de Tonka, quien ha sido objeto de interés en los espacios informativos por los 76 cheques que entre 2017 y 2020 entregó a su exesposo, Parived, y que en su mayoría fueron rechazados por firma disconforme, en medio de la investigación que sigue la justicia en contra del asesor espiritual por el caso de las joyas robadas y los relojes Vip.

Para Israel, los problemas judiciales de la animadora tienen directa relación con el apoyo económico que en aquellos años le dio a su exmarido para cometer una serie de actividades ilícitas, y que hoy en día la tienen en una complicada situación judicial y cuestionada por la opinión pública.

La reflexión de Mauricio Israel

“Momentito, su marido está procesado por delitos, pero en los delitos que comete su marido hay 70 cheques de la Tonka Tomicic por 500 millones de pesos y es imposible que no supiera”, reflexionó el comunicador, quien anticipó que desde el punto de vista legal, y según su experiencia, la figura de Canal 13 podría quedar al margen del juicio de su pareja.

“Ahora, lo que la salva a ella, es que ella no es cómplice, no es nada, porque como era el marido, ella queda libre de polvo y paja. Pero aquí hay una afectación a su imagen, te guste o no te guste. Es lo mismo que pasó a mí”, prosiguió el rostro de TV+, quien aclaró que más allá de las críticas que en su momento la modelo hizo en su contra, cuando fue despedido de Mega por problemas financieros, entiende el duro momento que está pasando Tomicic.

“Estoy empatizando con ella porque yo lo dije en este programa, Tonka está pagando un karma, ya que tenemos a Parived que le encanta tanto hablar de los auras, de la no se qué, de la no sé cuánto, el karma existe. O sea, le pasó a Kami (Kaminski, el conductor del programa), me pasó a mí, que fuimos muy maltratados en un momento determinado por ella”, dijo Israel, quien aprovechó la instancia para apoyar moralmente a la modelo.