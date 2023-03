“Me echan a cada rato”: Eduardo Fuentes fue castigado en el matinal de TVN por asquerosa broma que lanzó

Un jocoso momento se vivió este jueves en el Buenos Días a Todos, cuando el animador Eduardo Fuentes se fue “castigado” por María Luisa Godoy.

Todo sucedió cuando el popular ‘Doctor Pichangas’ visitó el matinal de TVN para preparar papa rellena, receta que causó la curiosidad de la animadora del programa, por un detalle.

“¿Qué le pones arriba? Tiene como unas cositas como crispy”, dijo María Luisa Godoy, pero recibió una cómica respuesta de Carlos Pinto, quien se encontraba en el estudio, tal como consignó el diario Página 7.

El creador de Mea Culpa afirmó: “No, no le pone nada, es que se cayeron”. Todos rieron con sus palabras.

Fue aquí cuando intervino Eduardo Fuentes, con un comentario que recibió la reprobación de todos: “¿Quién se cortó las uñas?”, dijo apuntando al alimento que el chef tenía en un bol.

Sonidos de “¡Ay!” y “iugh”, se escucharon en el estudio, mientras Godoy “expulsaba” a su compañero del set, ante el poco decoroso comentario. Pero él se defendió diciendo: “Tarjeta amarilla, no más. Me echan a cada rato”, se lamentó, pateando el piso, a modo de protesta. “En el Buenas noches a todos no me pasa esto”, dijo con humor.

“Hay gente comiendo a esta hora, dándole papa a las guaguas”, lo reprochó ‘Doctor Pichangas’, mientras Fuentes las ofició de camarógrafo al estar “castigado” y no poder volver a compartir con el grupo.

