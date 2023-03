“Es envidia, porque no sabe amar...”: Karol Lucero y Fran Virgilio suben respuesta musical para la ex del locutor

Este jueves quedó la grande en farandulandia luego de que la expareja de Karol Lucero, Yadranka Tomic, revelara a través de sus redes sociales que el comunicador, que está pronto a contraer matrimonio, la sigue buscando y le manda mensajes.

“Él conoció a mi sobrino, que tenía como cuatro años, me da lata que meta a mi familia, porque me pide que por favor le prometa por mi sobrino ser discreta, que por favor que no se haga público, que tiene una vida tranquila, pero que necesita dosis de adrenalina y hacer locuras”, reveló.

LEE MÁS: Expareja de Karol Dance contó todo y asegura que la contactó porque dijo necesitar “dosis de adrenalina y hacer locuras”

Lucero, que está pronto a casarse con su novia Francisca Virgilio, contestó en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a que todo esto era fake news, pero más adelante, aparece en sus videos su propia pareja.

Aparecen dentro de un vehículo, musicalizados con una canción de Luis Jara, “Envidia”.

“Es envidia, lo que siente la gente, es envidia, porque no sabe amar, es envidia, declarar que no es sano. Que tome la mano y te quiera besar. Eso dicen...”, profesa el tema.